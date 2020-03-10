Кабмин определился с временным руководителем Минэкономики: подробности

После сообщений о том, что правительство назначило временного руководителя Минобразования, стало известно, что Кабинет министров назначил Павла Кухту и.о. министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Об этом Кухта сообщил у себя в Facebook.

До назначения Кухта занимал должность первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Сегодня по решению правительства на меня было возложено временное исполнение обязанностей Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Для нашей команды важно, чтобы изменения и реформы, которые нам удалось запустить за 6 месяцев работы (а это рынок земли, запуск приватизации, реформа госпредприятий, создание инструментов для привлечения инвестиций и многое другое), не пропали бесследно и продолжались на благо народа Украины", - написал он.

Реклама

Ранее ведомство возглавлял Тимофей Милованов. В новом правительстве ему предложили возглавить Министерство аграрной политики, которое появится после разделения Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, однако он отказался и объяснил почему.

Напомним, 4 марта, на внеочередном заседании Верховная Рада отправила в отставку правительство Алексея Гончарука. Новым премьером в тот же день стал Денис Шмыгаль, также был обновлен состав Кабмина, однако несколько должностей пока остаются вакантными.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама