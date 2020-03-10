Правительство назначило временного руководителя Минобразования

Кабинет министров назначил Юрия Полюховича временно исполняющим обязанности министра образования и науки. Соответствующее решение принято на заседании нового правительства 10 марта.
"Очень важно, чтобы действовал принцип непрерывности власти". "Для меня честь – исполнять обязанности министра. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы министерство работало слаженно и надлежащим образом выполняло свои функции", - отметил и.о. министра образования и науки.
Юрий Полюхович родился 1 ноября 1980 года в городе Костополь Ровенской области.
С 2014 до 2016 года был советником министра образования и науки Украины на общественных началах.
С 2017 года возглавляет общественную организацию "Украинский научно-исследовательская фонд".
11 сентября 2019 года был назначен на должность первого заместителя 11-го министра образования и науки Украины Анны Новосад.
Работу в Министерстве образования и науки совмещает с преподаванием в Национальном университете имени Тараса Шевченко магистерского курса "История цивилизаций доколумбовой Америки".
Свободно владеет английским, испанским и классической чольти (иероглифическая письменность майя).
Как известно, 4 марта, на внеочередном заседании Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля премьер-министрам и утвердила новый состав правительства. Однако несколько должностей в новом Кабмине остались вакантными.
Больше об этом читайте в материале "Сегодня": "Рада назначила новый состав правительства: список министров".
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