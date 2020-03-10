Правительство назначило временного руководителя Минобразования

С сентября прошлого года Плюхович занимал должность первого заместителя министра образования и науки

Кабинет министров назначил Юрия Полюховича временно исполняющим обязанности министра образования и науки. Соответствующее решение принято на заседании нового правительства 10 марта.

"Очень важно, чтобы действовал принцип непрерывности власти". "Для меня честь – исполнять обязанности министра. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы министерство работало слаженно и надлежащим образом выполняло свои функции", - отметил и.о. министра образования и науки.

Юрий Полюхович родился 1 ноября 1980 года в городе Костополь Ровенской области.

С 2014 до 2016 года был советником министра образования и науки Украины на общественных началах.

Реклама

С 2017 года возглавляет общественную организацию "Украинский научно-исследовательская фонд".

11 сентября 2019 года был назначен на должность первого заместителя 11-го министра образования и науки Украины Анны Новосад.

В тренде В деле о MH17 появятся новые фигуранты – замгенпрокурора Украины

Работу в Министерстве образования и науки совмещает с преподаванием в Национальном университете имени Тараса Шевченко магистерского курса "История цивилизаций доколумбовой Америки".

Свободно владеет английским, испанским и классической чольти (иероглифическая письменность майя).

Как известно, 4 марта, на внеочередном заседании Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля премьер-министрам и утвердила новый состав правительства. Однако несколько должностей в новом Кабмине остались вакантными.

Больше об этом читайте в материале "Сегодня": "Рада назначила новый состав правительства: список министров".

Все подробности в спецтеме Новый Кабмин

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама