Кабмин отменил порядок предоставления госслужащим беспроцентного кредита на жилье

/ Фото: Кабинет министров Украины

Кабинет министров, который ранее утвердил кредит под 3% на покупку жилья ветеранам войны, признал утратившим силу порядок предоставления государственным служащим, которые, в соответствии с законодательством, нуждаются в улучшении жилищных условий, беспроцентного кредита для жилищного строительства, или приобретения квартир, или индивидуальных жилых домов.

В частности, правительство постановлением №978 от 27 ноября 2019 года отменило постановление №182 от 18 февраля 2004 года об утверждении соответствующего порядка.

Этот порядок определял механизм предоставления госслужащим, в соответствии с законодательством нуждаются в улучшении жилищных условий, беспроцентного кредита для жилищного строительства или приобретения квартир или индивидуальных жилых домов путем компенсации процентной ставки за пользование кредитом за счет средств государственного бюджета.

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Согласно порядку, беспроцентный кредит для жилищного строительства или приобретения квартир предоставлялись госслужащему уполномоченным банком только один раз в течение периода пребывания на государственной службе.

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Как сообщали новости "Сегодня", в октябре 2018 года Кабмин утвердил новые правила программы "Доступное жилье", в частности, разрешил заявителям самостоятельно выбирать жилье в пределах установленных цен и площади в зависимости от числа членов семьи.

А в мае этого года столичная власть принял решение, что в Киеве 40 семей участников АТО получат компенсацию за жилье на общую сумму более 71 млн гривен.

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