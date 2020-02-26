Кабмин подготовил неприятный сюрприз для "обнальщиков": Гончарук раскрыл детали

У правительства есть план по выводу экономики из тени

Кабинет министров Украины поручил новому руководителю Государственной фискальной службы (ГФС), которая в настоящее время находится в состоянии ликвидации, Сергею Солодченко в течение ближайших недель сменить руководство всех региональных подразделений ведомства в рамках мер, направленных на детенизацию украинской экономики. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, который ранее назвал налоговую карательным органом и анонсировал полную "перезагрузку".

"Вчера я провел совещание с главой Государственной фискальной службой, и мы договорились, что в течение ближайших недель абсолютно все руководители областных, региональных подразделений ГФС будут заменены с целью борьбы с "тенью". У нас есть отдельный план, в ближайшие недели мы серьезно усложним жизнь людям, которые занимаются обналичиванием денег – это серьезная беда для украинской экономики", – сказал Гончарук.

Он подчеркнул, что у правительства есть целый ряд мероприятий, которые планируется осуществить в ближайшее время в данной сфере, однако не сообщил подробности.

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"У нас есть целый ряд мероприятий, которые мы будем осуществлять в ближайшее время, о чем сообщим дополнительно", - добавил премьер-министр.

Напомним, 12 февраля Кабинет министров Украины временно возложил исполнение обязанностей главы Государственной фискальной службы на Сергея Солодченко. Солодченко ранее занимал должность начальника Главного следственного управления финансовых расследований ГФС.

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Как известно, правительство в декабре 2018 года приняло решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

Новосозданная налоговая служба получила госрегистрацию 17 мая 2019 года, таможенная служба – 16 июля прошлого года.

Напомним, недавно Шестой апелляционный административный суд вернул Роману Насирову должность главы Государственной фискальной службы.

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