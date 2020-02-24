Шестой апелляционный административный суд вернул Роману Насирову должность главы Государственной фискальной службы (ГФС), которая уже реформирована и перестала существовать. Об этом сообщил в Telegram экс-нардеп Сергей Лещенко, опубликовав соответствующее решение суда.

"Роман Насиров восстановлен на должности главы Государственной фискальной службы. Такое решение принято Шестым апелляционным административным судом. Суд оставил в силе решение первой инстанции о незаконном увольнении Насирова Кабмином Гройсмана от (31) января 2018 года", – написал он.

Лещенко отметил, что при этом сама ГФС находится сейчас в процесс ликвидации. Не понятно, чем будет руководить Насиров.

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Как сообщали новости "Сегодня", в марте 2017 года детективы НАБУ уведомили Романа Насирова о подозрении в совершении преступления, после чего его задержали. Насиров подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Сторона обвинения считает, что глава ГФС в течение 2015-2016 годах, действуя в интересах народного депутата Украины Александра Онищенко, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр", что повлекло тяжкие последствия в виде непоступления в госбюджет более 2 млрд гривен.

В тренде Суд восстановил Насирова в должности главы ГФС

31 января 2018 года Кабмин уволил Насирова после заключения специальной государственной комиссии. После этого он подал в суд на правительство Украины с требованием отменить решение Кабмина о его увольнении. А 11 декабря 2018 года Окружной административный суд Киева восстановил Насирова в должности главы ГФС.

Отметим, что в декабре того же года Кабинет министров принял решение о разделении Государственной фискальной службы на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы. Обе новые структуры уже получили своих руководителей.

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