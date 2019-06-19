Кабмин повысил зарплаты местным чиновникам

Выросли зарплаты у председателей областных и городских советов, а также у рядовых специалистов

Фото: Григорий Салай, Сегодня.

Самые высокие средние зарплаты в Украине получают далеко не чиновники. Но Кабинет министров увеличил должностной оклад глав областных советов и Киевского городского главы с 15,4 тыс. до 17,76 тыс. гривен. Такое решение было принято на заседании правительства.

Также увеличены такие должностные оклады:

первых заместителей глав регионов и секретаря Киевсовета — с 13,8 тыс. грн до 15,54 тыс. грн;

заместителей глав областных советов и Киевского городского главы — с 12,4 тыс грн до 13,88 тыс. грн;

специалистов аппарата областных советов – с 3,5 тыс. грн до 3,8 тыс. грн;

глав райсоветов – с 11,3 тыс. грн до 14,27 тыс. грн;

местных, сельских и поселковых глав — с 7,5-12,2 тыс. грн до 9,5-15,54 тыс. грн в зависимости от группы городов.

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Среди прочего изменена сетка надбавок к окладам за ранги должностных лиц местного самоуправления. Так, ранее с 1 по 15 ранг надбавка составляла от 45 грн до 160 грн, то теперь будет составлять от 200 грн от 1 тыс. грн.

Напомним, как отмечалось в меморандуме о сотрудничестве Украины и МВФ в рамках программы stand-by, рост зарплат государственных служащих в Украине в 2019 году ограничен.

Как сообщали новости "Сегодня", в прошлый раз зарплаты местным чиновникам Кабмин повышал в мае 2018 года:

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