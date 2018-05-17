Кабмин увеличил зарплаты местным чиновникам

Сегодня, 18:37

Выросли зарплаты у председателей областных и городских советов, а также у руководителей отделов и специалистов


Местным чиновникам увеличили зарплаты – по новому постановлению правительства, председатели областных и городских советов будут получать почти 15,5 тысяч гривен.

Зарплаты руководителей отделов, согласно постановлению Кабмина, выросли до 7,5 тысяч гривен. Специалисты будут получать по 3,5 тысячи. Увеличены зарплаты и чиновникам в районах и селах. Кроме того, будут и надбавки за стаж, самые большие – у тех, кто проработал на должности более 25 лет: им будут платить на 40 процентов больше.

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Отметим, недавно своим решением Кабмин увеличил должностные оклады мэрам городов Украины. Так, правительство установило должностной оклад мэру Киева и председателям областных советов в 15,4 тыс. грн, а мэрам других городов с населением более 1 млн человек – в размере 12,2 тыс. грн.

Напомним, по данным Госстата, зарплаты украинцев выросли на 20%Так, по итогам марта-2018 средняя зарплата в Украине достигла 8 382 гривен, а самая высокая средняя зарплата традиционно зафиксирована в Киеве.

К слову, ранее украинцы рассказали, какой зарплаты хватит на жизнь. Оказалось, что желаемый минимум совпадает во всех регионах, несмотря на фактическую разницу в оплате труда.
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"Сегодня"

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