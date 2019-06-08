Стало известно, в каких сферах самые высокие средние зарплаты в Украине

Лидирующие отрасли назвали в Минэкономразвития

Фото: пресс-центр НБУ

Самую высокую среднюю заработную плату получают специалисты сферы информации и телекоммуникации. Об этом сообщается на странице Министерства экономического развития и торговли в Facebook.

"За последние 12 месяцев средняя реальная зарплата увеличилась на 11,2%. По данным официальной статистики, в апреле 2019 года она составила 10 269 грн, что в 2,5 раза выше уровня минимальной заработной платы", – говорится в сообщении.

Самая высокая средняя заработная плата в следующих сферах:

информация и телекоммуникации – 20 516 грн;

финансовая и страховая деятельность – 19 836 грн;

профессиональная, научная и техническая деятельность – 14 412 грн;

государственное управление и оборона – 13 314 грн.

Ранее Госслужба статистики сообщила, что по итогам января-марта 2019 года самая высокая среднемесячная зарплата зафиксирована у работников авиационной отрасли – она составила 25 850 грн.

При этом в апреле средняя номинальная зарплата штатного работника украинских предприятий, учреждений и организаций достигла 10 269 грн. Апрельский показатель превысил уровень минимальной зарплаты, которая составляет 4173 грн, почти в 2,5 раза.

В апреле Киевский городской центр занятости назвал профессии, представители которых зарабатывают в столице больше всех:

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