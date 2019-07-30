/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Кабмин расширил спецпошлины на сжиженный газ из России: у Зеленского дали уточнение https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%81%D0%B6%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%81%D0%B6%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7 2019-07-30T15:12:00+03:00 Экономика По словам Геруса, правительство расширило список товарных кодов по пошлинам

Кабинет министров расширил список товарных кодов (УКТВЭД) импортируемого из России сжиженного газа, на которые распространяется специальная пошлина. Об этом сегодня, 30 июля, написал представитель президента в правительстве Андрей Герус в комментариях на своей странице в Facebook.

Его сообщение появилось в ходе обсуждения пошлин с аналитиком "Консалтинговой группы А-95" Артемом Куюном, о которых идет речь в постановлении правительства от 17 июля 2019 года. Новости "Сегодня" писали, что документ вводит специальную пошлину на поставки сжиженного газа – 1,75% с 1 августа и 3% с 1 октября 2019 года.

Эксперт отметил, что указанное постановление касается лишь одного УКТВЭД, на который приходится только 1,7% от общего объема сжиженного газа, поставляемого в Украину из России.

"Чтобы дважды не ходить, давайте просто вспомним о пошлинах на сжиженный газ, которого аж 1,7% попало под налог. Или это тоже тонкий экономический расчет?! Думаю, "просто так вышло", – написал Куюн.

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В свою очередь Герус отметил: "Я вижу, вы не знали, что на прошлом Кабмине в постановление были включены все соответствующие коды".

Изначально в постановлении был указан УКТВЭД 2711 12 11 00 (пропан для использования как топливо). Издание enkorr писало, что по данному коду в 2018 году было импортировано только 8,8 тыс. т сжиженного газа из общего объема 1,31 млн т (0,7%), а в январе-июне 2019 года – 3,7 тыс. т из 637,4 тыс. т (0,6%). Всего сжиженный газ в Украину импортируется по девяти разным товарным кодам.

Новости "Сегодня" сообщали, что спецпошлины касаются также дизтоплива (ДТ), поставляемого трубопроводным транспортом из России – она будет составлять 3,75% с 1 августа и 4% с 1 октября 2019 года.

Позже крупнейший оператор продаж ДТ Wexler Group заявил, что с 1 августа приостанавливает поставки данного топлива из России.

Кроме того, 15 мая 2019 года Кабмин принял еще одно постановление о введении спецпошлин на российские товары с 1 августа. Исключение составит "чувствительный" импорт.

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