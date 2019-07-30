Кабмин расширил спецпошлины на сжиженный газ из России: у Зеленского дали уточнение

Кабинет министров расширил список товарных кодов (УКТВЭД) импортируемого из России сжиженного газа, на которые распространяется специальная пошлина. Об этом сегодня, 30 июля, написал представитель президента в правительстве Андрей Герус в комментариях на своей странице в Facebook.
Его сообщение появилось в ходе обсуждения пошлин с аналитиком "Консалтинговой группы А-95" Артемом Куюном, о которых идет речь в постановлении правительства от 17 июля 2019 года. Новости "Сегодня" писали, что документ вводит специальную пошлину на поставки сжиженного газа – 1,75% с 1 августа и 3% с 1 октября 2019 года.
Эксперт отметил, что указанное постановление касается лишь одного УКТВЭД, на который приходится только 1,7% от общего объема сжиженного газа, поставляемого в Украину из России.
"Чтобы дважды не ходить, давайте просто вспомним о пошлинах на сжиженный газ, которого аж 1,7% попало под налог. Или это тоже тонкий экономический расчет?! Думаю, "просто так вышло", – написал Куюн.
В свою очередь Герус отметил: "Я вижу, вы не знали, что на прошлом Кабмине в постановление были включены все соответствующие коды".
Изначально в постановлении был указан УКТВЭД 2711 12 11 00 (пропан для использования как топливо). Издание enkorr писало, что по данному коду в 2018 году было импортировано только 8,8 тыс. т сжиженного газа из общего объема 1,31 млн т (0,7%), а в январе-июне 2019 года – 3,7 тыс. т из 637,4 тыс. т (0,6%). Всего сжиженный газ в Украину импортируется по девяти разным товарным кодам.
Новости "Сегодня" сообщали, что спецпошлины касаются также дизтоплива (ДТ), поставляемого трубопроводным транспортом из России – она будет составлять 3,75% с 1 августа и 4% с 1 октября 2019 года.
Позже крупнейший оператор продаж ДТ Wexler Group заявил, что с 1 августа приостанавливает поставки данного топлива из России.
Кроме того, 15 мая 2019 года Кабмин принял еще одно постановление о введении спецпошлин на российские товары с 1 августа. Исключение составит "чувствительный" импорт.
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