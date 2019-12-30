Кабмин разрешил "Нафтогазу" подписать два соглашения с "Газпромом": детали

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Кабинет министров разрешил "Нафтогазу Украины" подписать с "Газпромом" соглашение об урегулировании существующих газовых споров и договор о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа.

Об этом говорится в распоряжении правительства от 30 декабря 2019 № 1405-р "Некоторые вопросы деятельности акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины".

Согласно документу, правительство предоставило согласие на совершение "Нафтогазом" таких сделок:

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соглашение об урегулировании существующих газовых споров и об основных условиях дальнейших отношений по организации транспортировки природного газа с ОАО "Газпром";

договор с "Газпромом" о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа по территории Украины в 2020-2024 годах.

Ранее компания "Оператор газотранспортной системы Украины" объявила о завершении пятидневных переговоров с "Газпромом", однако уточнила, что о подписании окончательных документов речь еще не идет.

Как известно, срок действия нынешнего контракта на транзит газа истекает 31 декабря. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отмечал, что транзит газа без контракта невозможен. Потому стороны должны подписать все документы до 1 января, чтобы избежать прекращения транзита российского газа через Украину.

При этом ранее "Нафтогаз Украины" и "Газпром" подписали протокол о намерении заключить пятилетний контракт на транзит газа. Суть компромисса заключается в том, что "Газпром" заплатит 2,9 млрд долларов – компенсацию по решению Стокгольмского арбитража – живыми деньгами, а не газом. А Украина, в свою очередь, откажется от дальнейших исков к "Газпрому" на сумму около 12 млрд долларов. При этом Украина не отказалась от иска против России в вопросе потерянного из-за аннексии Крыма имущества "Нафтогаза".

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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