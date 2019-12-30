Газовые переговоры в Вене завершились: в Киеве раскрыли детали

Пока речь о подписании соглашений не идет, отметили в "Операторе ГТС Украины"

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Компания "Оператор газотранспортной системы Украины" завершила пятидневные переговоры с "Газпромом", однако о подписании окончательных документов речь еще не идет. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба украинской компании.

"Мы делаем все от нас зависящее, чтобы обеспечить непрерывность транзита газа по украинской ГТС из РФ в ЕС с 1 января. Сейчас завершен 5-дневный переговорный марафон ОГТСУ и "Газпрома" о подписании окончательных документов речь еще не идет", – говорится в сообщении.

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Тем временем Кремль не делает прогнозов по поводу возможности заключения газового контракта России и Украины.

Напомним, переговоры России и Украины о транзите газа начались в австрийской столице Вене в четверг, 26 декабря, продолжились в пятницу и шли все выходные. Глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев сообщил, что в переговорах есть определенный прогресс, но согласованных текстов соглашений по состоянию пока нет – "борьба идет за каждую запятую".

Как известно, срок действия нынешнего контракта на транзит газа истекает 31 декабря. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отмечал, что транзит газа без контракта невозможен. Потому стороны должны подписать все документы до 1 января, чтобы избежать прекращения транзита российского газа через Украину.

При этом ранее "Нафтогаз Украины" и "Газпром" подписали протокол о намерении заключить пятилетний контракт на транзит газа. Суть компромисса заключается в том, что "Газпром" заплатит 2,9 млрд долларов – компенсацию по решению Стокгольмского арбитража – живыми деньгами, а не газом. А Украина, в свою очередь, откажется от дальнейших исков к "Газпрому" на сумму около 12 млрд долларов. При этом Украина не отказалась от иска против России в вопросе потерянного из-за аннексии Крыма имущества "Нафтогаза".

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