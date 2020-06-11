Кабмин смог обеспечить выплаты во время пандемии – премьер Шмыгаль

Внезапное распространение коронавируса могло бы вызвать сильный кризис в Украине, где в начале года были проблемы с наполнением бюджета

Правительство оперативно отреагировало на вызовы кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, и помогло тем, кто нуждался в социальной поддержке больше всего. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции, посвященной ста дням работы нового правительства.

"Мы осуществили быструю поддержку людей, микро- и малого бизнеса. Без затягивания времени были приняты все решения по повышению пенсий, по индексации пенсий, были приняты решения по сокращению сроков регистрации безработных, начислениям и выплатам помощи по безработице, увеличению сумм для физических лиц – предпринимателей, у которых есть дети", – сказал Шмыгаль.

Он напомнил, что правительство выделило 9 млрд грн на выплаты безработным, еще 5 млрд грн – на помощь по частичной безработице, а на повышение пенсий было направлено 28 млрд грн.

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Премьер отметил, что после изменений в государственном бюджете на этот год сформирован фонд по борьбе с коронавирусом и его последствиями общим объемом 65 млрд грн.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Международный валютный фонд спрогнозировал пессимистический сценарий, однако Кабмин считает, что обеспечит выполнение бюджетных показателей.

Ни пенсионный возраст, ни тарифы на коммуналку повышаться не будут. Международный валютный фонд, который предоставит Украине очередной кредит, не выдвигает таких требований. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24".

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