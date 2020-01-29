Кабмин утвердил бюджет Фонда соцстрахования: куда и сколько потратят

Расходы Фонда в текущем году запланированы на уровне 29,2 млрд грн

/ Фото: Кабинет министров Украины

Кабинет министров Украины утвердил бюджет Фонда социального страхования Украины на 2020 год с расходами в размере 29,2 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

"Расходы Фонда в текущем году запланированы на уровне 29,2 млрд грн, из которых на материальное обеспечение (пособия по временной потере трудоспособности, по беременности и родам и на похороны) и социальные услуги предусмотрено выделить 17,32 млрд грн; на страховые расходы пострадавшим на производстве и членам их семей – почти 9,78 млрд грн; на страховые расходы на медицинскую и социальную помощь – 577 млн грн", - говорится в сообщении.

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Доходная часть бюджета Фонда с учетом остатка средств на начало года определена на уровне 29,23 млрд грн.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что президент Владимир Зеленский подписал Закон "О верификации и мониторинге государственных выплат" № 324-IX, который Верховная Рада приняла 3 декабря. Закон регулирует осуществление верификации и мониторинга государственных выплат в Украине.

Также сообщалось, что в Украине вырос прожиточный минимум и привязанные к нему социальные выплаты. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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