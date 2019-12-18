/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О верификации и мониторинге государственных выплат" № 324-IX, который Верховная Рада приняла 3 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Закон регулирует осуществление верификации и мониторинга государственных выплат в Украине. Это будет способствовать развитию справедливой системы социального обеспечения, повышению адресности государственных выплат, оптимизации бюджетных расходов путем проверки информации, которая влияет на определение права и размер государственных выплат.

Документ определяет основные задачи, права и обязанности центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую и бюджетную политику в части осуществления верификации государственных выплат, говорится в сообщении.

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Порядок верификации и мониторинга государственных выплат устанавливает Кабмин.

А перечень госвыплат, подлежащих верификации, утверждает орган, осуществляющий верификацию и мониторинг госвыплат, по согласованию с соответствующими центральными органами исполнительной власти.

Любопытно, что в документе установлены механизмы возврата неправомерно полученной реципиентом государственной выплаты.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, кроме ч.3 ст.8, которая вступает в силу после введения системы электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов в промышленную эксплуатацию, и кроме ч.1 ст.10, которая вступает в силу с 1 января 2021 года.

Напомним, 7 ноября Владимир Зеленский ветировал другой законопроект о верификации субсидий, пенсийи других государственных выплат (№ 1231).

Сообщалось, что тот документ Верховная Рада приняла во втором чтении 17 октября.

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