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Кабмин утвердил устав предприятий для нового рынка электроэнергии

22 мая, 15:03

Чем займутся "Оператор рынка" и "Гарантированный покупатель"

Фото: Pixabay

Кабинет министров Украины утвердил устав двух государственных предприятий "Оператор рынка" и "Гарантированный покупатель", ответственных за обеспечение работы новой модели оптового рынка электроэнергии. Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, 22 мая.

Решение о создании "Оператора рынка" и "Гарантированного покупателя" было принято правительством в середине апреля 2019 года. В новой модели рынка э/э, запуск которой намечен на 1 июля, оператор будет отвечать за рынок "на сутки вперед" и внутрисуточный рынок, организацию купли-продажи на них э/э.

"Гарантированный покупатель" в свою очередь будет выкупать э/э у объектов возобновляемых источников энергии по гарантированным государством ценам и обеспечивать ее реализацию.

Запуск новой модели оптового рынка электроэнергии предусмотрен законом "О рынке электроэнергии", принятого в апреле 2017 года. 

Ранее журналисты выяснили, почему новый рынок электроэнергии должен заработать вовремя:


Также специалисты объяснили, на что обращать внимание, выбирая продавца "света"

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Тег энергетика, энергорынок, рынок электроэнергии

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Источник:

Интерфакс-Украина

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