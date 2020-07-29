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Кабмин заменил бэби-боксы на денежную помощь: какие введут ограничения

29 июля, 15:38

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Правительство на заседании поддержало решение о выдаче денежной помощи молодым родителям

Инициативу Минсоцполитики про замену "пакета малыша" на денежную компенсацию поддержали на заседании Кабмина. Решение принято с доработками в течение трех дней.

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Министр социальной политики Украины Марина Лазебная рассказала, что "пакеты малыша" продолжат выдавать в тех регионах, где они есть в наличии, до тех пор, пока не закончатся остатки. А для остальных устанавливается разовая помощь в размере 5 000 гривен, получить ее родители смогут в течение 12 месяцев с даты рождения малыша. Однако, в использовании этих средств есть определенные ограничения.

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"Обеспечить открытие гражданам, у которых родился ребенок, счета со специальным режимом использования и выдать им специальную социальную карту. Установить, что родители могут обратиться в течение 12 месяцев с даты рождения ребенка и самостоятельно в течение года потратить средства денежной компенсации исключительно для приобретения ребенку одежды, обуви, средств гигиены, текстиля, игрушек и средств гигиены для рожениц", – отметила Лазебная.

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Отовариться этой социальной картой можно будет в определенных магазинах – тех, которые специализируются на товарах для матери и ребенка, и с которыми правительство заключит договор.

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Как известно, в начале июля Антимонопольный комитет отменил процедуру закупки "пакетов малыша" – поступило много жалоб от участников. После этого было решено заменить их на денежную компенсацию. Кроме того премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что на содержимое бэби-боксов поступало много жалоб, поэтому возможность выбирать товары для детей самим должна порадовать родителей малышей.

Программа выдачи бэби-боксов была внедрена 1 сентября 2018 года. Изначально в наборы входили 25 необходимых для новорожденного вещей и информационных материалов по уходу за ребенком.

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новорожденные Кабинет министров пакет малыша Марина Лазебная

Источник: Сегодня

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