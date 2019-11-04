Кабмин запретил плачивать зарплату "наличкой" сотрудникам госучреждений

Около 7% сотрудников госорганов получали зарплату наличными, а не на банковский счет, отметил министр

/ Фото: Сегодня

Кабинет министров принял решение о выплате зарплат госслужащим в безналичной форме. Об этом сообщил в Facebook министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

Он отметил, что в год центральные органы власти и обладминистрации тратят 60 млн грн на банковские комиссии за то, что платят зарплату наличными, а также определенную сумму за выплаты командировочных. Министр уточнил, что около 7% сотрудников госорганов получают зарплату наличными, а не на банковский счет.

"Вчера мы приняли постановление Кабмина, которым переводим все выплаты сотрудникам органов власти в безналичную форму. Это вопрос не только сбережения государственных средств, но и элементарной финансовой культуры. Никакой cashless мы не построим, если не начнем с себя. 60 млн грн – это не такая большая сумма в масштабе всего бюджета. Но это – одно из многих мероприятий, которые мы делаем, чтобы выполнить строгие KPI по оптимизации бюджета", – сообщил Дубилет.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях Кабмин решил уволить тысячи сотрудников РГА. Дмитрий Дубилет заявлял, что "решение о сокращении было непростым, но необходимым" и это делается с целью повысить эффективность работы государственных органов.

Также мы писали, что в сентябре 2019 года средняя зарплата в Украине повысилась до 10 687 грн. И, говоря о прогнозах изменения средней зарплаты до конца года, эксперты единодушны: ее рост продолжится. Читайте подробней, у кого и насколько вырастут зарплаты.

Недавно Дмитрий Дубилет рассказывал об отмене "лишних" справок. Смотрите об этом в сюжете:

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