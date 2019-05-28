Как будет расти украинская экономика: появился новый прогноз

Новые цифры содержатся в консенсус-прогнозе Минэкономразвития

Фото: пресс-центр НБУ

Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2019 году составит 2,7%, тогда как в декабре 2018 года ожидался на уровне 2,9%. Это следует из нового консенсус-прогноза, обнародованного Министерством экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины.

На инфографике видно, что прогноз аналитиков по росту ВВП в 2019 году постоянно ухудшается, начиная с мая 2017 года – с 3,7% до 2,7%, то есть экономика Украины продолжает расти, но не так быстро, как ожидалось ранее.

Прогноз роста ВВП Украины на 2019 год (за апрель 2019). Инфографика: МЭРТ

В МЭРТ отметили, что в обсуждении макроэкономического прогноза участвовали эксперты государстванного и негосударственного сектора.

Аналитики также обновили прогноз роста ВВП Украины в 2020-2022 годах:

в 2020 году – 3% (в декабре-2018 он ожидался на уровне 3,1%);

в 2021 году – 3,5% (ранее – 3,9%);

в 2022 году – 4% (это первый прогноз по росту ВВП в указанном году).

Прогноз роста ВВП Украины на 2020-2022 годы (за апрель 2019). Инфографика: МЭРТ

"Консенсус-прогноз роста ВВП в 2019 году оценен на уровне 2,7%, и он близок к 3%, на основе которого были рассчитаны показатели государственного бюджета. Так же и инфляция, которая оценена на уровне 7,6% практически совпадает с 7,4%, заложенными в бюджет. Примерно такую ​​же ситуацию мы наблюдаем и в отношении 2020 года", – прокомментировал показатели макроэкономического прогноза первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

Напомним, по данным Госстата, рост реального ВВП Украины в 2018 году ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017 году и стал максимальным за последние семь лет, продемонстрировав ускорение третий год подряд.

В конце апреля Национальный банк Украины сохранил прогноз по темпам экономического роста страны – в 2019 году рост ВВП ожидается на уровне 2,5%, в 2020 – 2,9%, а в 2021 – 3,7%.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что экономика Украины в 2019 году должна вырасти не менее чем на 3%. По его словам, в этом году правительство планирует инвестировать, в первую очередь, в образование, медицину и энергетическую эффективность.

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