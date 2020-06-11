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Слишком медленный рост цен: инфляция в Украине оказалась ниже прогнозов

11 июня, 15:19

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Повышение цен еще нескоро вернется к целевому диапазону, считают в НБУ

Инфляция в Украине из-за карантина оказалась ниже, чем ожидали в обновленных апрельских прогнозах. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

В регуляторе теперь ожидают, что рост цен будет возвращаться к целевому диапазону (5% +/- 1 п.п.) дольше, чем ожидалось. Такая ситуация сложилась из-за низкого потребительского и инвестиционного спроса в стране.

"Цены будут расти умеренными темпами. Но инфляция, вероятно, будет возвращаться к целевому диапазона дольше, чем прогнозировалось. В апреле-мае инфляция колебалась вокруг отметки 2%. И была меньше, чем ожидалось. Причины – ощутимо упал спрос на продукты питания и товары не первой необходимости, удешевление энергоносителей, увеличение предложения овощей и "замораживание" цен на услуги во время карантина", – объяснили в НБУ.

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В Нацбанке отметили, что с ослаблением карантина в Украине начала повышаться деловая активность. Но восстановление потребительского спроса будет постепенным даже после полной отмены ограничений, уверены в НБУ.

"Уже проведенные мероприятия фискальной и монетарной политики для поддержки бизнеса и населения только частично компенсируют падение потребительского спроса", – добавили в Нацбанке.

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Напомним, ранее в Украине вернули государственное регулирование цен на некоторые товары. Сайт "Сегодня" поинтересовался, насколько массово меняются или будут меняться цены на товары первой необходимости, лекарства, средства индивидуальной защиты и другие товары из кабминовских списков.

Подробнее о том, как регулируют цены, смотрите в сюжете "Сегодня":

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цены инфляция НБУ прогноз инфляции

Источник: Сегодня

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