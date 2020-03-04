Как коронавирус скажется на экономике Украины: в НБУ объяснили

Украинская экономика не сразу ощутит последствия распространения коронавируса. Об этом рассказал заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб в интервью сайту "Сегодня".

"Учитывая, что Китай – это большая экономика и для нас важный торговый партнер как по экспорту, так и по импорту, безусловно, мы эти вещи анализируем. <...> Мы видим первые сигналы того, что китайская экономика замедляется. И это влияет на экономику торговых партнеров Китая. Но Украина, скорее всего, окажется не в первой группе влияния. В первой группе влияния – те страны, которые сильно встроены в производственную цепочку Китая. У нас, конечно, около трети экспорта руды идет в Китай, то есть мы тоже зависим от китайской промышленности. Но почти 50% нашего экспорта – это пищевая продукция в разных ее компонентах. А этот сегмент страдает все-таки меньше. Там могут быть логистические проблемы, но не более", – объяснил Сологуб.

Он также уточнил, что пока что коронавирус не оказывает негативного влияния на украинскую экономику.

"Пока мы видим, что эффект падения цен на наш импорт (в первую очередь на нефть и газ) значительно перевешивает эффект падения цен нашего экспорта (тех же черных металлов и руды). То есть пока значительных негативных тенденций из-за коронавируса мы не видим", – сказал Сологуб. В тренде Повышение пенсий отложили до осени: эксперты назвали причину

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" – "О курсе доллара, депозитах и коронавирусе: интервью с Дмитрием Сологубом, часть 2".

Напомним, в мире число жертв китайского коронавируса, по состоянию на 04:00 среды, 4 марта, составило уже 3198 человек. Больше всего смертей зафиксировано в провинции Хубэй в самом Китае – 2871. После него в печальной статистике Италия, в которой вирус унес жизни 79 человек. В Иране умерли 77 человек. А всего в мире заразились уже более 93 тысяч человек в 79 странах.

При этом смертность от заболеваний, вызванных коронавирусом, составляет лишь 3,4%. Мало кто знает, что выздоровели от болезни более 50 тысяч человек – более половины заболевших. Поэтому причин для паники нет. Но есть основания тщательнее следить за здоровьем, мыть руки и носить маску, а также по возможности избегать людных мест. Как защитить себя, напомнили в СНБО:

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Видео: СНБО

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