Как кролик перед удавом: глава МИД Германии сделал заявление по торговой войне ЕС и Штатов

Сегодня, 11:04

Хайко Маас уверен, что не нужно сидеть сложа руки

Глава МИД ФРГ Хайко Маас. Фото: AFP
Глава МИД ФРГ Хайко Маас. Фото: AFP

Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Европейский Союз должен решительно защищать свои интересы, когда США вводят санкции против его партнеров или штрафные пошлины. Интервью Мааса было опубликовано в воскресенье, 2 августа, в немецком таблоиде Bild.

Маас выразил уверенность, что не нужно сидеть сложа руки, когда президент США Дональд Трамп продолжает вводить санкции.

"Мы не должны сидеть как кролик перед удавом в вопросе экономических санкций или штрафных пошлин. Мы должны решительно защищать наши собственные интересы в свете таких акций. Речь идет не только о более чем 80 млн немцев, но о Европе, где проживают 500 млн человек", – отметил Маас.

Глава МИД отметил, что его "сбивает с толку, когда Трамп Европу наряду с Россией и Китаем называет противниками США".

Одновременно он подчеркнул, что нельзя отождествлять Трампа со США.

"Америка – это нечто большее, чем твиты из Белого дома", – заключил Маас.

Ранее Маас заявил, что Евросоюз не будет сдавать свои позиции в торговой войне с США. Он также отметил, что угрозы США в адрес Европы из-за торговых разногласий не возымеют действия.

Как известно, Министерство торговли США 31 мая объявило о введении пошлин на импорт стали и алюминия из Канады, Мексики и Европейского Союза. Размер пошлин – 25% для стали и 10% для алюминия. Уже 1 июня эти ставки начали действовать.

Кроме того, противостояние между ЕС и США разворачивается и по линии автопрома. Как заявил президент США Дональд Трамп, на европейские автомобили вводятся пошлины в размере 20%. По словам аналитика Evercore ISI Арндта Эллингхорста, среди стран ЕС сильнее всего пострадает Германия, которая поставляет в США 600 тыс. автомобилей в год.
США, Трамп, пошлины, санкции, МИД Германии, Маас

Вы сейчас просматриваете новость "Как кролик перед удавом: глава МИД Германии сделал заявление по торговой войне ЕС и Штатов". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

фото GETTY

США пожаловались на Россию в ВТО

30 Августа, 00:24

Комментируя иск США, Минэкономразвития России сообщило, что США “неверно интерпретируют” природу российских мер

Евросоюз

Фото: Pixabay

ЕС готов снизить до нуля пошлины на авто из США

30 Августа, 16:40

В Еврокомиссии заявили о готовности пойти на такой шаг, если США также снизят пошлины на европейские автомобили
Загрузка...

Авто

Фото: Pixabay

Торговые войны ударили по мировому авторынку

29 Августа, 20:38

Рост мирового автомобильного рынка замедляется из-за введения масштабных торговых ограничений между США, Евросоюзом и Китаем

Экономика

фото GETTY

ЕС хочет реформировать ВТО из-за торговой войны США и Китая - Bloomberg

29 Августа, 01:25

К реформе ВТО неоднократно призывала администрация президента США Дональда Трампа

Политика

Фото pixabay.com

Министр экономики ФРГ заявил о страшных последствиях глобальной торговой войны

12 Августа, 16:02

В первую очередь пострадают потребители

США

Президент США Дональд Трамп. Фото AFP

Трамп рассказал на что пойдут средства, полученные от пошлин

5 Августа, 16:42

Глава Белого дома видит только плюсы от введенных правительством США пошлин
Загрузка...