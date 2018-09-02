Как кролик перед удавом: глава МИД Германии сделал заявление по торговой войне ЕС и Штатов

Хайко Маас уверен, что не нужно сидеть сложа руки

Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Европейский Союз должен решительно защищать свои интересы, когда США вводят санкции против его партнеров или штрафные пошлины. Интервью Мааса было опубликовано в воскресенье, 2 августа, в немецком таблоиде Bild.

Маас выразил уверенность, что не нужно сидеть сложа руки, когда президент США Дональд Трамп продолжает вводить санкции.

"Мы не должны сидеть как кролик перед удавом в вопросе экономических санкций или штрафных пошлин. Мы должны решительно защищать наши собственные интересы в свете таких акций. Речь идет не только о более чем 80 млн немцев, но о Европе, где проживают 500 млн человек", – отметил Маас.

Глава МИД отметил, что его "сбивает с толку, когда Трамп Европу наряду с Россией и Китаем называет противниками США".

Одновременно он подчеркнул, что нельзя отождествлять Трампа со США.

"Америка – это нечто большее, чем твиты из Белого дома", – заключил Маас.

Ранее Маас заявил, что Евросоюз не будет сдавать свои позиции в торговой войне с США. Он также отметил, что угрозы США в адрес Европы из-за торговых разногласий не возымеют действия.

Как известно, Министерство торговли США 31 мая объявило о введении пошлин на импорт стали и алюминия из Канады, Мексики и Европейского Союза. Размер пошлин – 25% для стали и 10% для алюминия. Уже 1 июня эти ставки начали действовать.

Кроме того, противостояние между ЕС и США разворачивается и по линии автопрома. Как заявил президент США Дональд Трамп, на европейские автомобили вводятся пошлины в размере 20%. По словам аналитика Evercore ISI Арндта Эллингхорста, среди стран ЕС сильнее всего пострадает Германия, которая поставляет в США 600 тыс. автомобилей в год.