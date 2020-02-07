Как курс доллара изменится весной, и что будет с ценой на жилье

Доллар снова дешевеет. Несмотря на то, что в январе американский зеленый стал дороже более чем на гривну, сейчас украинская валюта возвращает позиции. Такая же ситуация и с евро. "Сегодня" узнали, как колебания курса использовать с наибольшей выгодой для себя. Стоит ли сейчас менять гривну на доллар, что будет со стоимостью жилья, и повлияет ли крепкая гривна на удешевление продуктов.

Сейчас доллар подешевел на 21 копейку, а евро – на 30. Однако эксперты говорят, что в феврале и весной иностранная валюта подорожает. Впрочем, бежать в обменники не стоит, убеждает экономист Алексей Кущ. Курс будет колебаться в пределах 20-50 копеек, максимум – в пределах гривны.

"Но это не значит, что будет девальвация постоянная. Будут происходить и обратные курсовые коррекции, в сторону укрепления. Поэтому сейчас такой своеобразный равновесный рыночный курс", – говорит экономист Алексей Кущ.

То есть обменивать деньги только, чтобы хранить в валюте, сейчас не стоит, и не выгодно, объясняет Алексей Кущ. Вместе с тем такой валютный климат выгоден для открытия гривневого депозита.

"Можно выбирать не столь надежный банк. Но – который предлагает высокие процентные ставки. Но здесь главное правильно – размещать депозит – до 200 тыс. гривен. Если депозит будет на срок больше трех месяцев, то уже возникают курсовые риски", – говорит Алексей Кущ.

Ситуация на рынке недвижимости несколько иная. Потенциальные покупатели приходят в себя после укрепления гривны в конце года. Ведь те, кто отложил на жилье в долларах, потеряли несколько квадратных метров. Однако сейчас ситуация более стабильная, поэтому эксперты советуют ориентироваться на надежного застройщика, а не на курс.

"Курс доллара в этой ситуации не имеет какого-то ключевого значения. То есть, я думаю, что он все же в течении 2020 года будет ближе к 25-27 грн./долл. И каким-то образом на стоимость квадратного метра он влиять не будет", – говорит эксперт рынка недвижимости Сергей Костецкий.

Продукты питания из-за укрепления гривни вряд ли подешевеют, говорят экономисты. Однако импортные товары чувствительны к курсу валюты. Поэтому сейчас можно прицениться, например, к импортной технике.

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