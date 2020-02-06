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В Украине заметно упал курс доллара

6 февраля, 16:17

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 7 февраля

/ Фото: Сегодня

На пятницу, 7 февраля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

06.0207.02Изменение
1 доллар США24,80 грн24,58 грн- 0,22

Таким образом, по сравнению со значениями 6 февраля курс доллара упал сразу на 22 копейки после снижения на пять копеек в предыдущий банковский день. Официальный курс опустился еще ниже психологической отметки в 25 гривен. За неделю, с 31 января, гривня укрепилась по отношению к американской валюте уже на 34 копейки.

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В тренде
В Украине заметно упал курс доллара

Как сообщалось, в госбюджете-2020 расчеты производились, исходя из курса на конец года на уровне 27 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель. Поэтому новости "Сегодня" подготовили свой финансовый прогноз на 2020 год. О том, что ждет украинцев, узнавайте из нашего сюжета:

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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