Как накопить на пенсию: эксперты дали советы украинцам

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Реклама

Недавно стало известно, что ведение в Украине обязательных накопительных пенсий вновь может быть отложено на неопределенный период. По мнению министра социальной политики Юлии Соколовской, для этого нет условий. Кроме того, министр призвала молодых украинцев самим копить себе на пенсии, не надеясь на государство.

Согласно расчетам экономиста, президента Украналитцентра Александра Охрименко, чтобы самому накопить на хорошую пенсию, 20-летним надо сегодня откладывать 5-7% дохода в месяц, 30-летним — 10%, 40-летним — 20%, а старшему поколению — 30% и более.

Экономисты советуют половину суммы держать в валюте, чтобы не потерять при возможной резкой девальвации гривни, половину — в гривне, чтобы заработать на процентах, которые выше инфляции. И полученную прибыль не тратить, тогда удастся накопить за счет начисления процентов на проценты.

Читайте также: Сколько человек в Украине получают пенсию выше 10 тысяч гривен: инфографика

Впрочем, по словам экономистов, возможности заработать на процентах у отдельных инвесторов серьезно ограничены суммами, которые они имеют. Например, для покупки минимального пакета ОВГЗ (доходность сейчас 16% в год) необходимо не только около 100 тыс. грн единовременно, но и понимание, как функционирует рынок ценных бумаг. Очевидно, что у пенсионных фондов возможности по такому инвестированию на порядок выше, чем у отдельных граждан.

"Большинству украинцев доступны для накопления только депозиты как в гривне, так и в валюте, и покупка банковских металлов (золото, серебро) и инвестиционных монет из них, – разъяснил Охрименко. – Но и здесь надо уметь разбираться, как выбрать надежный банк, как получить максимальный доход".

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" – Накопительные пенсии откладываются: как самому обеспечить себе безбедную старость

Также новости "Сегодня" рассказывали, как найти работу тем, кому осталось доработать до пенсии всего несколько лет. Об этом смотрите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама