Накопительных пенсий в Украине пока не будет: власти объяснили решение

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В краткосрочной перспективе второй уровень пенсионной системы – т.н. накопительные пенсии – в Украине вводиться не будут. Об этом заявила министр социальной политики Украины Юлия Соколовская.

"В краткосрочной перспективе вряд ли. У нас еще нет созданной инфраструктуры, чтобы это заработало, но уже есть много наработок. Вообще исследования по накопительной системе показывают, что ожидания людей относительно этой системы слишком большие, люди не до конца понимают, сколько это будет средств", – отметила Соколовская.

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По ее словам, для введения накопительной системы сначала нужно создать ее дизайн, а именно: решить, кто будет платить взносы, сколько процентов они составят, а также сделать расчеты, будет ли это выгодно человеку.

"Накопления — это длинные деньги, то есть сбережения. Обычно это работает так, что средства инвестируются, а значит, должен быть рынок, куда можно инвестировать. На сегодня в Украине такого рынка фактически нет. Вы знаете, что был принят законопроект о "сплит" – в нем также есть вопросы регулирования негосударственных пенсионных фондов, Комиссии по ценным бумагам фондового рынка. Это первые шаги, о которых можно сказать, что если будем двигаться в этом направлении эффективно, то за какой-то период времени сможем ввести и накопительную систему", – рассказала Соколовская.

Напомним, пенсионная реформа в Украине полномасштабно стартовала еще в 2017 году и продолжается до сих пор. Суть реформы среди прочего в том, чтобы в стране полноценно заработали все три уровня пенсионной системы:

Первый уровень – это солидарная система, которая функционирует сейчас, т.е. из зарплаты работников автоматически отчисляются взносы в Пенсионный фонд. Второй уровень – накопительный, т.е. каждый украинец (или работодатель от его имени) из зарплаты будет отчислять определенную сумму на государственный счет, с которого на пенсии можно будет получать дополнительные выплаты. Третий уровень – добровольно накопительный, когда люди самостоятельно выбирают себе негосударственный пенсионный фонд (НПФ) и кладут на свой счет те суммы, которые считают нужными.

Сейчас в Украине функционирует первый уровень – солидарная система. Также законодательно обеспечена работа третьего уровня – частных пенсионных фондов. Подробнее о работе НПФ читайте на сайте "Сегодня" в материале"Негосударственные пенсионные фонды: чем они пугают украинцев и почему оказались неэффективными".

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