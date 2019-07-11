Как победить контрабанду в Украине: эксперт озвучил план

По мнению экономиста, бороться с коррупцией нужно не "воспитанием" чиновников, а изменением системы

Фото: Главное управление ГФС в Киевской области.

В Украине для эффективной борьбы с коррупцией и контрабандой необходимо существенно изменить Таможенный и Налоговый кодексы. Такое мнение в комментарии сайту "Сегодня" выразил экономический эксперт Борис Кушнирук.

По его мнению, борьба с коррупцией должна прежде всего заключаться не в "воспитании" людей, а в создании условий, которые минимизируют возможности коррупционных действий.

"Конечно, контрабанда на таможне – это в первую очередь о людях. Но проблема не только в людях. Борьба с коррупцией должна быть борьбой с причинами, которые ее порождают. Вопрос заключается в том, как выстроить систему, которая бы максимально уменьшила возможности для коррупции на таможне. В первую очередь, нужно четко разделить импорт готовой продукции, которая создает прямую конкуренцию украинским товарам, и импорт сырья, которое завозится для того, чтобы производить готовую продукцию в Украине. <...> А на уплату НДС с полуфабрикатов и сырья должна быть рассрочка для бизнеса сроком на 3-6 месяцев и даже больше. Требование немедленной уплаты НДС вымывает оборотные средства у бизнеса. А если будет рассрочка до момента продажи готовой продукции, у многих представителей бизнеса не будет потребности в злоупотреблениях на таможне", – объясняет эксперт.

Подробнее о том, как планируют бороться с контрабандой, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Революция на таможне: что намерена поменять новая власть".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский посоветовал волноваться тем, кто занимается контрабандой и "крышует" ее:

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