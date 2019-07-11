Революция на таможне: что намерена поменять новая власть

Таможенники и эксперты уверены: без законодательных изменений реформа не сработает

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Таможенную службу Украины и украинский рынок контрабанды ждут большие перемены. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 6 июля, во время визита в Закарпатскую область. На совещании с главами украинских таможен Зеленский и представители его команды резко заявили, что собираются пресечь потоки контрабанды в Украину из страны. Заниматься реформированием таможенной службы и борьбой с контрабандой будет недавно назначенный главой Таможенной службы Украины Макс Нефьодов. К этой работе он приступает с понедельника, 15 июля.

О каких изменениях уже было заявлено и какой экономический эффект может иметь реформа таможенной службы, разбирался сайт "Сегодня".

Что не так на таможне

Как заявил на встрече с таможенниками в Закарпатской области замглавы Офиса президента Алексей Гончарук, изучение ситуации на таможне привело новое руководство страны к выводу, что Украина превратилась в мировой хаб" по поставкам контрабанды.

"Выглядит так, что из Китая, из Эмиратов через Одессу, из Беларуси, из Молдовы, с неподконтрольных территорий через Украину, как через дикую землю, в Европу идут нелегальные сигареты. Будут ли после этого уважать нас наши европейские коллеги? Вопрос риторический… А есть еще вопрос контрабанды импорта, который к нам заходит", – сказал Алексей Гончарук.

По словам представителей бизнеса, количество контрабанды растет. Однако статистика свидетельствует об обратном.

"Мы встречаемся в Киеве с бизнесом, и они говорят, что контрабанда растет. Вот заходишь в Киеве в какой-то магазин, а там брендовые вещи, и все контрабанда. А посмотришь официальные документы таможенников, пограничников – и все хорошо. С каждым днем все более эффективно работают наши государственные органы. Вот почему так? Почему в реальной жизни все хуже и хуже, а по бумагам все лучше и лучше?" – адресовал таможенникам вопрос Алексей Гончарук.

В присутствии президента он сообщил присутствующим, что "наверх больше заносить не нужно". Подразумевая, что контрабанда в Украине – явление не стихийное, а четко контролируемое определенными лицами и силами. И сообщил, что намерен направить в бюджет деньги, которые сейчас идут через таможню мимо государственной казны.

"Вы знаете, что наша страна задолжала много денег разным иностранным институциям, и мы знаем, за счет чего можно попробовать погасить эту задолженность. Это контрабанда", – сказал замглавы Офиса президента.

Цена вопроса

Объем рынка контрабанды команда президента не озвучила. Признавшись, что подсчитать это точно невозможно. Но по отдельным цифрам, прозвучавшим на совещании и озвученным сайту "Сегодня" экспертами, можно понять, насколько высоки ставки.

Так, и. о. главы СБУ Иван Баканов сообщил, что недавно была разоблачена крупная группировка, занимавшаяся поставками в Великобританию сигарет из Украины. "Ежегодный убыток Великобритании от деятельности этой группы достигал 600 млн фунтов стерлингов, из которых 200 млн заезжало обратно на территорию Украины в виде кэша", – заявил он.

Кстати, Баканов также упомянул о различиях между методами борьбы с контрабандой в Великобритании и в Украине.

"В Великобритании арестовали всех участников этой схемы. В Украине контрабанда товара не является уголовным преступлением, это административное преступление. И пока все люди, которые были задействованы в этой схеме, не арестованы. Но надеемся, что следствие будет объективным и мы сможем иметь определенные приговоры в ближайшее время", – сказал он.

По данным Государственной фискальной службы, объем нелегального рынка подакцизных товаров в Украине составляет порядка 50%. И. о. руководителя Государственной фискальной службы Александр Власов привел данные о том, что из-за "челночных" переходов жителей приграничных районов через границу (схема "пиджаки") Украина ежегодно теряет около 700 млн евро.

Как рассказал в комментарии сайту "Сегодня" экономический эксперт Борис Кушнирук, за год расхождение между данными польской таможни и украинской оценивается примерно в 2 млрд евро. Эту разницу можно считать объемом контрабанды, которая поступает в Украину только через одну эту страну.

"От контрабандного экспорта больше страдают наши западные партнеры. А если говорить об импорте, то мы, во-первых, теряем крупные суммы, недополучая средства от импортных пошлин и НДС. Думаю, речь идет о десятках миллиардов гривен. Кроме того, нелегальный импорт, который не платит налогов, создает проблемы украинскому бизнесу, чьи товары становятся неконкурентными. Ну, и еще одна проблема, связанная с этим, – коррупция. Это развращает общество", – перечисляет Борис Кушнирук.

Исполнительный директор Института экономических исследований и политических консультаций Оксана Кузякив рассказывает, что во время опроса на тему упрощения процедур торговли их институт проводил опрос импортеров и экспортеров и предложили оценить объем "серых" или нелегальных товаров на их отраслевых рынках. Надо отметить, что 48% бизнесменов отказались отвечать на вопросы о таможенных схемах. Остальные же называли совершенно разные цифры. Так, из них 21% респондентов оценили объем нелегальных товаров на своем рынке в 10%, 12% – до 30%, 11% – от 30 до 50%, остальные сказали, что в их отраслях большая часть продукции – это контрабанда.

Офис президента на совещании в Закарпатской области продемонстрировал осведомленность в разнообразии контрабандных схем и "специализаций". Так, из выступлений на совещании с таможенниками можно было почерпнуть информацию, что нелегальный экспорт сигарет, леса и янтаря идет практически через все таможни. А вот по нелегальному импорту у каждой из четырех западных таможен – Черновицкий, Закарпатской, Львовской, Волынской – своя специализация. Так, нелегальные ткани и другие товары из Турции поступают в Украину через Черновицкую область, посылки и брендовая одежда – через Львовскую и т.д.

По оценкам Алексея Гончарука, приблизительно около 40% всей контрабанды – это мошенничество и "подделки". Процентов 25 – "зеленка", т. е. нелегальные поставки продукции "через речки, туннели, через дикую границу" и т.д. Еще 20% – "пиджаки" (или челноки) и якобы "пустой" транспорт.

Таможенники: не хватает зарплат и законов

И. о. руководителя ГФС Александр Власов, говоря о проблемах, которые мешают эффективной работе таможни, назвал прежде всего небольшую зарплату, которая в Украине составляет порядка 320 евро (менее 10 тыс. грн), тогда как у европейских таможенников – 1000 евро. Но гораздо более серьезной, системной проблемой он считает несовершенство украинского законодательства.

"Мы анализировали схемы контрабанды сельхозпродукции и брендовоых вещей. Без изменения налогового кодекса эти схемы побороть невозможно", – заявил Власов.

Он напомнил, что Украина на сегодняшний день обменивается таможенной информацией только с Польшей и Венгрией. Чтобы наладить такую работу с другими государствами, необходимо гармонизировать украинское таможенное законодательство с европейским и мировым, гармонизировать систему кодирования товаров с общемировой и оснастить таможню необходимой инфраструктурой для электронного документооборота.

Самое интересное, что многие необходимые законы давно разработаны и по несколько лет лежат в Верховной Раде. Оборудование для электронного документооборота частично также на таможне имеется. Например, на совещании было объявлено, что систему обмена информацией о перемещении через границу подакцизных товаров планируется запустить буквально на следующей неделе.

Что изменится

Кроме того, что новая власть объявила о прекращении практики получения "процента" от контрабанды, президент 9 июля подписал указ "О мерах по противодействию контрабанде и коррупции во время таможенного оформления товаров". Этим документом, в частности, Кабинету министров поручено создать информационный портал для добровольного публичного декларирования большинства товаров, что должно упростить таможенное оформление и сократить общение между бизнесом и таможенниками.

Кроме того, Кабмину поручено опубликовать в открытом доступе информацию о таможенной стоимости товаров, что должно обеспечить применение единых правил для всех и исключить коррупционную составляющую. А также поручено обеспечить обмен таможенной информацией с другими странами – в первую очередь путем разработки соответствующих нормативных актов.

СНБО поручено создать Межведомственную комиссию для разработки программы борьбы с контрабандой и коррупцией на таможне и горячую линию для информирования о случаях контрабанды и коррупции на таможне. При этом всем другим правоохранительным органам (Генпрокуратуре, СБУ, Нацполиции) поступил запрет на вмешательство в работу таможни. Что подразумевает прекращение практики рассылки "писем счастья", как их называют таможенники – неофициальных приказов о недосмотре или, наоборот, о необычайно тщательном досмотре тех или иных партий товаров.

Более серьезные изменения президент анонсировал через месяц, когда будет сформирован новый состав Верховной Рады.

"Мы точно понимаем, что нам сейчас нужен один месяц. Я хочу всех предупредить: ощущение, что у нас только один новенький Баканов, а больше никакие правоохранительные органы мы не контролируем, – это ощущение пройдет после выборов в Верховную Раду. Мы никому ничего не оставим. У нас будет своя прокуратура, у нас будут нормальные отношения с Нацполицией. Поверьте мне. Мы на это настроены, мы к этому готовы. Поэтому я вам всем предлагаю начать работать, как нормальные люди", – сказал Зеленский.

В свою очередь, Макс Нефьодов анонсировал "новую жизнь" для таможенников с 15 июля, когда он приступит к исполнению обязанностей главы Таможенной службы Украины.

"Я пришел сюда радикально менять систему. Пришел сюда строить новую таможню. Я убежден, многие думают, что это только бла-бла-бла, что и с ним можно будет договориться, а не с ним, так с замами, мол, каждый год это слышали. И что все будет, как раньше. Так я хочу всем сказать: нет, так, как раньше, не будет. Те, кто готов дальше работать – супер. Я готов опираться на молодежь, на профессионалов. Остальные – лучше пишите заявления сами. С 15 числа начнется новая жизнь", – заявил он.

Борис Кушнирук считает правильным шагом создание на таможне системы электронного обмена информацией. Однако он убежден, что борьба с коррупцией должна прежде всего заключаться не в "воспитании" людей, а в создании условий, которые минимизируют возможности коррупционных действий. То есть необходимо также существенно изменить Таможенный и Налоговый кодексы.

"Конечно, контрабанда на таможне – это в первую очередь о людях. Но проблема не только в людях. Борьба с коррупцией – это в первую очередь должна быть борьба с причинами, которые ее порождают. Вопрос заключается в том, как выстроить систему, которая бы максимально уменьшила возможности для коррупции на таможне. В первую очередь, нужно четко разделить импорт готовой продукции, которая создает прямую конкуренцию украинским товарам, и импорт сырья, которое завозится для того, чтобы производить готовую продукцию в Украине. Я считаю, что таможенная пошлина с полуфабрикатов вообще не должна взиматься, кроме разве что редких случаев, когда импорт полуфабрикатов также создает конкуренцию с украинскими товарами. А на уплату НДС с полуфабрикатов и сырья должна быть рассрочка для бизнеса сроком на 3-6 месяцев и даже больше. Требование немедленной уплаты НДС вымывает оборотные средства у бизнеса. А если будет рассрочка до момента продажи готовой продукции, у многих представителей бизнеса не будет потребности в злоупотреблениях на таможне", – объясняет эксперт.

А исполнительный директор Института экономических исследований и политических консультаций Оксана Кузякив напоминает, что задача таможенной службы – не только приносить деньги в бюджет, но также обеспечивать экономическую безопасность страны. В том числе контролировать качество товаров, попадающих в Украину.

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