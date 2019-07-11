Сколько контрабанды идет в Украину только из Польши: названа впечатляющая сумма

Нелегальный импорт, который не платит налогов, создает проблемы украинскому бизнесу

Контрабанда сигарет. Фото: ГБР

За год расхождение между "денежными" данными польской таможни и украинской оценивается примерно в 2 млрд евро (2,25 млрд долларов, или 58 млрд гривен). Как объяснил сайту "Сегодня" экономический эксперт Борис Кушнирук, эту разницу можно считать объемомконтрабанды, которая поступает в Украину только через одну эту страну.

То есть, контрабанда только из Польши оценивается почти в 6% от доходной части всего госбюджета Украины на 2019 год (около 1 трлн грн) и сопоставима с заложенными в госсмету расходами на субсидии.

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"От контрабандного экспорта больше страдают наши западные партнеры. А если говорить об импорте, то мы, во-первых, теряем крупные суммы, недополучая средства от импортных пошлин и НДС. Думаю, речь идет о десятках миллиардов гривен. Кроме того, нелегальный импорт, который не платит налогов, создает проблемы украинскому бизнесу, чьи товары становятся неконкурентными. Ну, и еще одна проблема, связанная с этим, – коррупция. Это развращает общество", – перечисляет Борис Кушнирук.

Подробнее о том, как планируют бороться с контрабандой, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Революция на таможне: что намерена поменять новая власть".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский посоветовал волноваться тем, кто занимается контрабандой и "крышует" ее:

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