Как подготовиться к мировому кризису: банкир перечислил задачи для Украины

/ Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

Украина провела реформы, которые подготовили ее к возможному мировому кризису, однако работа еще осталась. Об этом рассказал председатель правления Citibank в Украине Александр МакУортер в интервью "НВ Бизнес".

"У инвесторов сейчас гораздо больше уверенности в завтрашнем дне. Украина предприняла множество действий в ответ на кризис 2014-2015 годов. Это таргетирование валютного курса, переход к инфляционному таргетированию, либерализация международной торговли и движения капиталов. Это и эффективное решение задач в банковской сфере, и запуск других немаловажных реформ. Жесткая монетарная политика уже дала свои плоды в виде снижения девальвационного давления на курс гривни. Параллельно с этим мы видим, что власти хотят наращивать внешний долг в гривне, а не в долларах", - перечислил достижения банкир.

Однако МакУортер предостерег Украину от смены экономического курса и отказа от сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

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"Если говорить в целом о подготовке к потенциальному кризису, я думаю, что это, прежде всего, проведение реформ и раскрытие экономического потенциала Украины. <...> Из нашего опыта общения с инвесторами, мы видим, как для них важны макроэкономическая стабильность и продолжение взаимодействия с МВФ, международными финансовыми институтами, Всемирным банком и т. д. Они хотят видеть продолжение реформ и интеграции в западный экономический мир", – уточнил МакУортер.

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Напомним, ранее Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал доклад о перспективах мировой экономики, обновив данные и по странам. В июльском докладе "Перспективы развития мировой экономики" МВФ в очередной раз ухудшил прогноз роста мировой экономики. И, хотя изменение прогноза по сравнению с предыдущим, апрельским, докладом небольшое – всего минус 0,1%, МВФ ухудшает прогноз не в первый раз. То есть мировая экономика продолжает ухудшаться быстрее, чем ожидалось.

А перспективы и проблемы, которые такая ситуация несет нашей стране, украинские бизнесмены обсудили в рамках Business Wisdom Summit:

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