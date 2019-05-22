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Как подорожала окрошка за год в Украине: эксперт изучил цены

22 мая, 13:35

Стоимость приготовления блюда за год увеличилась на шесть процентов

Фото: Nagori / Facebook
Фото: Nagori / Facebook.

С мая  2018 года приготовление окрошки в Украине подорожало на 6% – с 96,9 грн до 102,9 грн. Об этом написал глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

Эксперт указал, как выросли цены по каждому из ингридиентов за год:

  • белый квас (1,5 л): в мае 2018 года – 10,3 грн, а сейчас – 11,5 грн (+12%);
  • говядина (300 г): 38,1 грн и 40,8 грн соответственно (+7%);
  • картофель (300 г): 2,65 грн и 4,5 грн соответственно (+70%);
  • сметана 10% жирности (350 г): 20,1 грн и 21,7 грн соответственно (+8%);
  • свежие огурцы (300 г): 8,3 грн и 9,8 грн соответственно (+18%);
  • яйца (4 шт.): 13 грн и 9,9 грн соответственно (-24%);
  • зеленый лук (10 г): 1,4 грн и 1,9 грн соответственно (+35%);
  • укроп (10 г): 1,5 грн и 1,4 грн соответственно (-7%);
  • петрушка (10 г): 1,5 грн и 1,4 грн соответственно (-7%).

"Ингредиент окрошки, который больше всего подорожал, – это картофель (70%). Лук занял второе место в этом антирейтинге с 35%-м подорожанием. За счет трех составляющих летнего супа, которые подешевели за год в торговых сетях, рост стоимости произошел лишь на 6% при потребительской инфляции за год – с апреля 2018 года по настоящее время – в 8,9%", – отметил Дорошенко.

Ранее он сообщил, что самыми дорогими украинскими регионами по стоимости борща стали Закарпатская и Харьковская области, а также Киев – на приготовление блюда придется потратить 109,1 грн, 105,1 грн и 105,7 грн соответственно.

Также сообщалось, что весной 2019 года подорожали традиционные выезды на шашлыки. "Сегодня" отправились на рынок, чтобы проверить, сколько нужно выложить за пикник и смогут ли украинцы позволить себе такой отдых:


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Тег продукты, окрошка, цены на продукты, Алексей Дорошенко, Дорошенко

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