Как получить компенсацию за образование: тонкости налоговой скидки

Поздравления с Днем студента с картинками и стихами / Фото: Depositphotos

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В Украине можно вернуть часть денег, потраченных на кредит или платную учебу. Это называется налоговая скидка. Конечно, чтобы ее оформить, нужно оплачивать ипотеку или образование в соответствии с законодательством, включительно со всеми предусмотренными сборами.

Елене Гончаровой налоговая вернула около 4 000 из 10 000 грн, потраченных на образование в университете. Она узнала о налоговой скидке от знакомой, когда оканчивала магистратуру.

"Когда я шла в налоговую, то ожидала, что мне откажут. Думала, они не заинтересованы возвращать деньги. Но мне за считанные минуты все разъяснили. Я подала квитанции об оплате обучения. Параллельно я работала, поэтому и подавала справку о доходах, что добросовестно плачу налоги. Через месяц мне вернули деньги. Меня эта сумма тогда очень выручила. Каждый украинец может получить компенсацию – это реально", – рассказывает Елена Гончарова.

Получить компенсацию можно за оплату обучения в ПТУ и колледжах. Если ребенок ходит в частных детсадик или школу, родители тоже могут обращаться за возмещением налога. Компенсация касается только образования в Украине.

Чтобы ее получить, надо иметь договор с учебным заведением и квитанции, которые подтверждают оплату обучения. Оформить скидку могут как сам студент, если он официально работает и платит налоги, так и его родители.

Получить скидку можно после окончания налогового года. То есть, в 2020 году можно получить компенсацию за расходы в 2019-м. Для получения скидки надо пойти в Фискальную службу с паспортом, ИНН, договором на обучение, квитанциями за год. Там дадут заполнить налоговую декларацию, в нее надо вписать полученные доходы за год и сумму, которую человек заплатил за образование. В течение 60 дней деньги вернут.

"Для получения налоговой скидки налогоплательщик предоставляет в налоговый орган налоговую декларацию вместе с копией документов, подтверждающих право на налоговую скидку. Налоговый орган рассматривает предоставленную декларацию вместе с предоставленным пакетом документов и сообщает налогоплательщику о результатах рассмотрения: возвращаются ему налоги, или он получает обоснованный отказ в начислении налоговой скидки", – поясняет Оксана Каращук, старший консультант отдела налоговых и юридических услуг KPMG в Украине.

При этом размер заработной платы налогоплательщика должен быть выше суммы компенсации.

Пример расчета налоговой скидки на образование

Например, человек задекларировал за 2019 год 30 000 грн дохода, а на образование потратил 42 000 грн. Тогда ему выплатят подоходный налог только из годового дохода – 5 400 грн. Если человек задекларировал за год доход 66 000, из которого заплатил 11 880 грн подоходного налога (18%), а расходы на образование составили 32 000, тогда налоговая выплатит разницу между подоходным налогом и налогом из суммы на образование:

66000-32000=34000 – разница, из которой компенсируется налог;

34000*18%=6120 – размер налога;

11880-6120=5760 – сумма компенсации.

Подробнее о том, какие расходы может частично компенсировать налоговая, читайте в материале "Государство вернет деньги: как получить компенсацию за образование и жилье".

Также можно оформить налоговую скидку на оплаченную ипотеку – вам вернут часть суммы, уплаченной в виде процентов по кредиту.

Кстати, если вы не успели оформить налоговую скидку вовремя, можно попробовать сделать это на следующий год:

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