Как многодетной семье в Украине получить доплату: подробности

На эти выплаты предусмотрено в 2019 году более 2,4 млрд гривен

Фото: Pixabay

Как многодетной семье в Украине получить доплату: подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/209/c51/5ca209c51149a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/209/c51/5ca209c51149a.jpg 2019-04-01T16:04:00+03:00 Экономика На эти выплаты предусмотрено в 2019 году более 2,4 млрд гривен

В Украине насчитывается 160 тыс. многодетных семей, в которых есть дети в возрасте до шести лет. До конца 2019 года таким родителям дополнительно выплатят более 2,4 млрд грн.

Об этом написала пресс-служба Кабинета министров на странице в Facebook, напомнив, что такая помощь назначается с 1 апреля на каждого третьего и последующего ребенка – ежемесячно по 1700 грн. Выплаты будут осуществляться до тех пор, пока ребенку не исполнится шесть лет.

Правительство уточнило, как получить выплаты:

чтобы оформить пособие на ребенка, матери или отцу следует обратиться в ближайшее отделение социальной защиты населения и написать заявление на получение денег;

при себе необходимо иметь оригинал и копию удостоверения многодетной семьи, а также свидетельства о рождении детей;

выплаты будут осуществляться через "Укрпочту" или уполномоченный государством банк на соцвыплаты; если семья получает ежемесячное пособие при рождении ребенка, она может предоставить реквизиты банковской карты, на которую зачисляются 860 грн.

даже если ребенку пять лет, за год государство предоставит 20 400 грн на третьего и каждого последующего ребенка.

"Доплата касается не только тех, кто родил или родит ребенка в этом году. Каждая семья, у которой есть удостоверение многодетной, имеет возможность с 1 апреля оформить дополнительную помощь на ребенка. Если в семье четверо детей, двоим из которых еще нет шести лет, государство выплатит на каждого из них по 1700 грн. Это дополнительно к ежемесячным 860 грн помощи при рождении ребенка", – сказано в сообщении.

В свою очередь пресс-служба Министерства социальной политики сообщила, что 1 апреля стартовал прием заявок на выплату пособия на детей в многодетных семьях.

"Обращаем внимание, что для граждан, которые обратятся в период с апреля по июнь 2019 года включительно за помощью на детей, воспитывающихся в многодетных семьях, указанная помощь будет назначаться с 1 апреля 2019 года", – отмечает Минсоцполитики.

Напомним, 13 марта Кабинет министров Украины решил запустить механизм дополнительных выплат для многодетных семей с 1 апреля.

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