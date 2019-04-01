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Как многодетной семье в Украине получить доплату: подробности

Сегодня, 16:04

На эти выплаты предусмотрено в 2019 году более 2,4 млрд гривен

Фото: Pixabay
Как многодетной семье в Украине получить доплату: подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/209/c51/5ca209c51149a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/209/c51/5ca209c51149a.jpg Экономика На эти выплаты предусмотрено в 2019 году более 2,4 млрд гривен

В Украине насчитывается 160 тыс. многодетных семей, в которых есть дети в возрасте до шести лет. До конца 2019 года таким родителям дополнительно выплатят более 2,4 млрд грн.

Об этом написала пресс-служба Кабинета министров на странице в Facebook, напомнив, что такая помощь назначается с 1 апреля на каждого третьего и последующего ребенка – ежемесячно по 1700 грн. Выплаты будут осуществляться до тех пор, пока ребенку не исполнится шесть лет.

Правительство уточнило, как получить выплаты:

  • чтобы оформить пособие на ребенка, матери или отцу следует обратиться в ближайшее отделение социальной защиты населения и написать заявление на получение денег;
  • при себе необходимо иметь оригинал и копию удостоверения многодетной семьи, а также свидетельства о рождении детей;
  • выплаты будут осуществляться через "Укрпочту" или уполномоченный государством банк на соцвыплаты; если семья получает ежемесячное пособие при рождении ребенка, она может предоставить реквизиты банковской карты, на которую зачисляются 860 грн.
  • даже если ребенку пять лет, за год государство предоставит 20 400 грн на третьего и каждого последующего ребенка.

"Доплата касается не только тех, кто родил или родит ребенка в этом году. Каждая семья, у которой есть удостоверение многодетной, имеет возможность с 1 апреля оформить дополнительную помощь на ребенка. Если в семье четверо детей, двоим из которых еще нет шести лет, государство выплатит на каждого из них по 1700 грн. Это дополнительно к ежемесячным 860 грн помощи при рождении ребенка", – сказано в сообщении.

В свою очередь пресс-служба Министерства социальной политики сообщила, что 1 апреля стартовал прием заявок на выплату пособия на детей в многодетных семьях.

"Обращаем внимание, что для граждан, которые обратятся в период с апреля по июнь 2019 года включительно за помощью на детей, воспитывающихся в многодетных семьях, указанная помощь будет назначаться с 1 апреля 2019 года", – отмечает Минсоцполитики.

Напомним, 13 марта Кабинет министров Украины решил запустить механизм дополнительных выплат для многодетных семей с 1 апреля.


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Тег Кабмин, дети, выплаты, Минсоцполитики

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