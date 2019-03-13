Многодетные семьи получат дополнительные выплаты: Рева назвал суммы

Кабмин принял решение запустить механизм дополнительных выплат

Фото: Олег Федонюк / Facebook.

Многодетные семьи получат дополнительные выплаты: Рева назвал суммы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8dc/c04/5c88dcc0485fb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8dc/c04/5c88dcc0485fb.jpg 2019-03-13T12:41:00+02:00 Экономика Кабмин принял решение запустить механизм дополнительных выплат

Кабинет министров Украины решил запустить механизм дополнительных выплат для многодетных семей с 1 апреля. Соответствующее решение принято на заседании правительства 13 марта.

По словам министра социальной политики Андрея Ревы, Кабмин таким образом реализует инициативу президента Петра Порошенко о помощи детям в многодетных семьях.

Он заявил, что с 1 апреля помощь на каждого ребенка составит 1626 грн в месяц, с 1 июля – 1699 грн, а с 1 декабря – 1779 грн. До конца года 2019 года на реализацию этой инициативы необходимо направить 2,4 млрд грн, добавил глава Минсоцполитики.

Рева сообщил, что выплаты будут проводиться на каждого ребенка возрастом до шести лет "с целью улучшения материального состояния".

"Каждая многодетная семья получит на третьего, четвертого, пятого и следующих детей до шести лет ежемесячную помощь в размере прожиточного минимума", – подчеркнул он.

Напомним, в начале марта Порошенко анонсировал, что размер финансовой поддержки многодетным семьям в Украине составит 1500 грн, начиная с третьего ребенка.

Ранее сообщалось, что с сентября 2018 года правительство Украины внедрило еще один вид социальной поддержки родителей – "пакет малыша", который формировался на основе опроса молодых мам. С февраля 2019-го список необходимых вещей был расширен.

Кроме того, право на получение денежного пособия при рождении ребенка в Украине имеет один из родителей или опекун, который проживает с ребенком. Сумма выплат не зависит от количества детей в семье и составляет 41 280 грн. Денежные выплаты производятся одноразово в сумме 10 320 грн, а остальная часть средств выплачивается равными частями на протяжении последующих 36 месяцев – по 860 грн в месяц. По данным Минсоцполитики, помощь при рождении ребенка получают более 15 тыс. мужчин.

Между тем, анонсированная премьер-министром Владимиром Гройсманом новая традиция для поддержки рождаемости в Украине набирает обороты. Наряду с "муниципальной няней" и "пакетом малыша" появляется такая электронная услуга, как "е-малыш".

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