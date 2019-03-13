Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,31
29,59
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Многодетные семьи получат дополнительные выплаты: Рева назвал суммы

Сегодня, 12:41

Кабмин принял решение запустить механизм дополнительных выплат

Фото: Олег Федонюк / Facebook
Фото: Олег Федонюк / Facebook.
Многодетные семьи получат дополнительные выплаты: Рева назвал суммы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8dc/c04/5c88dcc0485fb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8dc/c04/5c88dcc0485fb.jpg Экономика Кабмин принял решение запустить механизм дополнительных выплат

Кабинет министров Украины решил запустить механизм дополнительных выплат для многодетных семей с 1 апреля. Соответствующее решение принято на заседании правительства 13 марта.

По словам министра социальной политики Андрея Ревы, Кабмин таким образом реализует инициативу президента Петра Порошенко о помощи детям в многодетных семьях.

Он заявил, что с 1 апреля помощь на каждого ребенка составит 1626 грн в месяц, с 1 июля – 1699 грн, а с 1 декабря – 1779 грн. До конца года 2019 года на реализацию этой инициативы необходимо направить 2,4 млрд грн, добавил глава Минсоцполитики.

Рева сообщил, что выплаты будут проводиться на каждого ребенка возрастом до шести лет "с целью улучшения материального состояния".

"Каждая многодетная семья получит на третьего, четвертого, пятого и следующих детей до шести лет ежемесячную помощь в размере прожиточного минимума", – подчеркнул он.

Напомним, в начале марта Порошенко анонсировал, что размер финансовой поддержки многодетным семьям в Украине составит 1500 грн, начиная с третьего ребенка. 

Ранее сообщалось, что с сентября 2018 года правительство Украины внедрило еще один вид социальной поддержки родителей – "пакет малыша", который формировался на основе опроса молодых мам. С февраля 2019-го список необходимых вещей был расширен.

Кроме того, право на получение денежного пособия при рождении ребенка в Украине имеет один из родителей или опекун, который проживает с ребенком. Сумма выплат не зависит от количества детей в семье и составляет 41 280 грн. Денежные выплаты производятся одноразово в сумме 10 320 грн, а остальная часть средств выплачивается равными частями на протяжении последующих 36 месяцев – по 860 грн в месяц. По данным Минсоцполитики, помощь при рождении ребенка получают более 15 тыс. мужчин.

Между тем, анонсированная премьер-министром Владимиром Гройсманом новая традиция для поддержки рождаемости в Украине набирает обороты. Наряду с "муниципальной няней" и "пакетом малыша" появляется такая электронная услуга, как "е-малыш".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Кабмин, дети, выплаты, Рева

Вы сейчас просматриваете новость " Многодетные семьи получат дополнительные выплаты: Рева назвал суммы". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дети и преступления: как работает "детская" полиция в Украине

11 марта, 11:20

Ребят спасают футболом и обучают школьных учителей

Порошенко назвал размер помощи многодетным семьям

5 марта, 14:13

По словам президента, каждый украинец должен ощутить рост экономики

Взыскание алиментов: в Кабмине раскрыли последние данные

5 марта, 16:04

Об итогах работы в рамках инициативы "Ответственное отцовство" отчитался Петренко

Кабмин изменил порядок выезда детей за границу

21 февраля, 21:13

Для принимающих семей-иностранцев появились дополнительные требования

Олег Винник впервые показал дом детства и свою семью

Ты уничтожаешь Гарри: Маркл вызвала страшный гнев Елизаветы II

Разведенная Ани Лорак заговорила о любви (фото)

Ксению Собчак застукали в аэропорту с любовником (фото)

Видео удара украинских военных по танку боевиков "ЛНР" (видео)

Малыш уснул, но рядом была собака

Степура "искренне желает смерти" журналисту Гордону

Видео скрытой камеры Квартала 95 повеселило украинцев

Большой позор: сеть взбудоражил отказ KAZKA

ВСУ на Донбассе уничтожили уникальный российский танк "Призрак"
Загрузка...

Цены на автогаз пошли вверх: чего ждать автовладельцам весной

Вчера, 07:38

Всю зиму сжиженный газ дешевел – с октября 2018 года по февраль 2019-го его цена упала на 46%

Теперь их 39: ЦИК утвердила окончательный список кандидатов в президенты

Вчера, 07:00

Кандидаты снимаются в пользу других политиков. Эксперты: это задел под парламентские выборы

Получить раскрученный бизнес за пару тысяч долларов: как в Украине развивается франчайзинг

11 марта, 07:34

Если у вас недостаточно опыта организации и денег для открытия и раскрутки бизнеса, вам могут помочь

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

11 марта, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили 

Завидные невесты: как выглядят любимые женщины богатейших мужчин

Евгения Власова: судьба, которая сделала ее сильнее и мудрее

5 примет почему нельзя дарить полотенца