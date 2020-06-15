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Как реформируют пенсионную систему в 2021 году: у правительства есть план

15 июня, 15:06

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

В Украине будут действовать две накопительные пенсионные системы

Со следующего года в Украине, где планируют мягкую пенсионную реформу, будут действовать две накопительные пенсионные системы: для всех потенциальных пенсионеров и граждан, имеющих право на льготную пенсию. Такое заявление сделал министр социальной политики Марина Лазебная в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Предполагается, что накопительным уровнем могут воспользоваться все потенциальные пенсионеры. Хочу отметить, что есть две отдельные накопительные пенсионные системы. Первая – это введение обязательной накопительной пенсионной системы с 2021 года…Также мы работаем над второй тоже накопительной системой – но для людей в возрасте до 35 лет, работающих на работах, дающих право на льготную пенсию… Мы предусматриваем в законопроекте, что профессиональная накопительная система может быть введена в 2021 году", – сказала Лазебная.

Сейчас коэффициент замещения (показатель сравнения пенсии человека к зарплате перед выходом на пенсию), составляет 27-28%, тогда как ранее он был 57-60%.

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"И, к сожалению, наблюдаются тенденции к уменьшению. Тогда, как по стандарту Международной организации труда должна быть не менее 40%. Поэтому нам сейчас нужно подумать, что люди получат через 20 лет. Если через 20 лет у нас будет мало людей трудоспособного возраста, кто будет содержать пенсионеров? Поэтому и нужна накопительная система, как единственная альтернатива. Сегодня идут дискуссии вокруг модели управления и защиты активов", – добавила она.

Что касается накопительной профессиональной пенсионной системы, которая охватит почти 150 тыс. работников, занятых на работах с тяжелыми и вредными условиями труда, то предполагается, что работодатель будет платить взносы за работника на его накопительный счет, а если работник уйдет с этой работы, накопления за ним остаются.

"Он сможет перевести на второй накопительный уровень, или еще как-то распорядиться этими средствами. Кроме того, это будет таким бонусным социальным пакетом для работника на таких производствах. Этот законопроект сейчас проходит процедуру согласования", – отметила министр.

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Лазебная уточнила, что льготники смогут участвовать в двух программах, но накопительная профессиональная система это еще и возможность накопить средства на финансирование досрочной пенсии.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что главным новшеством может стать введение трехуровневой пенсионной системы, как принято в большинстве развитых стран.

Что говорят о будущей пенсионной реформе в руководстве Минсоцполитики – смотрите в сюжете.

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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