Как сэкономить крупную сумму денег: украинцы поделились успешным опытом

Специалисты советуют не заставлять себя и делать все в форме игры

Как сэкономить крупную сумму денег: украинцы поделились успешным опытом 2019-04-09T08:12:00+03:00 Экономика Специалисты советуют не заставлять себя и делать все в форме игры

Если не хватает денег до зарплаты, проблема может заключаться не в доходе, а в привычке тратить. Поэтому накопить на отпуск или покупку мечты – вполне возможно. Это доказывают реальные истории, которые собрала корреспондентка "Сегодня" Ирина Каминская.

Подсчет бюджета побудил киевлянку Татьяну Даюб сократить на одну количество чашек кофе, которые она выпивает за день.

"Оказалось, что я пью по две–три чашки кофе в день, в основном это большой латте. Стоимость одного варьируется от 30 до 38 гривен. То есть я в месяц на кофе трачу 3240 гривен, а это почти минимальная зарплата", – делится наблюдениями Татьяна.

Просто отказавшись от одной чашки в день она уже сэкономила 1000 гривен.

Другая жительница Киева - Виктория Билан – привыкла откладывать 10% от доходов. Но потом захотела собственный автомобиль и копилку пришлось наполнять активнее.

"Уже машина моя, за полгода я собрала на первый взнос, на кредит", – говорит Виктория.

Необходимая сумма составляла 60 тысяч гривен. На полгода пришлось отказаться от отпуска и сотни мелочей, которые на самом деле стоят кучу денег.

"Я не покупала себе какую‑то одежду, не ходила по барам, ресторанам..." – вспоминает Виктория.

Финансовый коуч Марина Ждан уверена, что накопить несколько тысяч – довольно легко, ведь украинцы немало тратят на еду и впечатления. При зарплате в 10 тысяч гривен начинать копить следует с 1%.

"Если нет привычки откладывать хотя бы сто гривен в месяц, то вы тысячу не отложите. Откладывайте первый месяц 100 гривен, или каждый день одну-две гривни... Тогда вы увидите, что два месяца прожили нормально и даже от кофе не отказались", – говорит специалистка.

По ее словам, главное – не заставлять себя, а делать все в форме игры или эксперимента. Кроме того, банки часто предлагают услугу блокирования определенной суммы с карты, например, зарплатной – каждый месяц, когда на счет поступают деньги. А забрать накопленное можно только через год.

Напомним, ранее эксперты рассказали, как самому накопить себе на хорошую пенсию. Специалисты уверены, что уже 20-летним надо откладывать по 5% дохода в месяц.

Кроме того, эксперты объяснили, что мешает ввести накопительные пенсии в Украине. До запуска обязательной накопительной системы нужно решить ряд вопросов. Например, куда будет инвестировать эти деньги, чтобы они не обесценились.

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