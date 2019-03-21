Как самому накопить себе на хорошую пенсию: советы экспертов

Эксперты советуют сделать упор на депозиты в валюте и в гривне

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Как самому накопить себе на хорошую пенсию: советы экспертов Коновалова Христина , Александр Панченко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0af/264/5c90af264bb6f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0af/264/5c90af264bb6f.jpg 2019-03-21T07:00:00+02:00 Украина Эксперты советуют сделать упор на депозиты в валюте и в гривне

Будущим украинским пенсионерам надо самостоятельно копить себе на старость, не надеясь на проводимые и обещанные властями реформы, уверены пенсионные эксперты. Главных причин для такого шага три. Первая: перерасчет пенсий — касается только тех, кто уже находится на заслуженном отдыхе. Вторая: на одного работающего с каждым годом приходится все больше пенсионеров, получающих деньги по солидарной системе. И третья: власти уже 15 лет откладывают введение личных накопительных счетов, хотя это предусмотрено законом о пенсреформе, принятом в 2017 году. Пока личные счета обещают ввести с 2020 года, но эксперты не исключают, что срок опять перенесут. "Сегодня" выяснили, как можно самому накопить дополнительную пенсию.

Пять способов

Напомним: личные накопительные пенсионные счета работников должны пополняться за счет отчислений на них 7% зарплаты. Причем пока не решено, кто будет отчислять — работодатель (как сейчас ЕСВ в Пенсфонд) или работник со своей зарплаты, а также кто будет распоряжаться этими деньгами: один государственный фонд при ПФ или несколько десятков надежных частных пенсфондов, имеющих лицензию государства. По мнению эксзамглавы ПФ Виктора Колбуна, лучше доверить распоряжаться отчислениями частным фондам, но под жестким контролем государства, и дать им право вкладываться в высокодоходные инструменты: украинские ОВГЗ и акции зарубежных компаний. Но в год выборов принятие закона, позволяющего запустить работу накопительных пенссчетов, маловероятно, считает эксперт. Экономист Иван Никитченко перечислил пять основных способов самому накопить на пенсию: откладывать часть денег в валюте; открыть гривневый депозит в банке; инвестировать в недвижимость (купить квартиру и сдавать ее, откладывая деньги); купить ценные бумаги, акции, драгметаллы; делать взносы в негосударственный пенсфонд (НПФ).

Какие риски

Помимо размера возможных доходов, существуют и риски, которые оценил Никитченко.

"Какой вариант накоплений выбрать, зависит от финансовой дисциплины человека, — говорит эксперт. — Если дисциплина в расходах не самая его сильная сторона и хочется меньше уделять внимания распоряжению средствами — тогда это НПФ. Деньги просто так досрочно снять не получится и придется регулярно делать взносы. Как правило, доходность НПФ перекрывает инфляцию, и за несколько десятилетий можно накопить хорошую сумму на пенсию. Хранить деньги дома — наихудший вариант: они не работают, существует постоянный риск их кражи, повреждения или траты. Для приобретения недвижимости необходим капитал, а в дальнейшем ее содержание будет требовать затрат на косметические ремонты, оплату комуслуг и не дает никаких гарантий, что жилье будут постоянно арендовать. Депозит в гривне — самый надежный с точки зрения доходности вариант, а если дробить депозиты до 200 тыс. грн, то и не несущий никаких рисков. Минусы — нет графика пополнения депозита, то есть человек должен сам себе напоминать делать взносы, риск потратить деньги при возврате депозита и необходимость раз в 1—2 года перезаключать договор. Ценные бумаги и драгметаллы требуют понимания этих инструментов, стартового капитала в $1—2 тыс., готовности не заработать ничего и даже уйти в минус".

"20-летним надо откладывать по 5% дохода в месяц"

Впрочем, у других экспертов есть сомнения по поводу выгодности вложения в НПФ. Так, президент Украналитцентра Александр Охрименко говорит, что средняя доходность вложений в НПФ по итогам 2018 г. составила около 9% при инфляции 10%, то есть вкладчик не приумножил, а потерял средства.

"Доходность на уровне инфляции дает вложение в недвижимость с постоянной сдачей ее в аренду, — утверждает Охрименко. — Но это должно быть ликвидное жилье или офис: расположенное не в спальном рaйоне, с хорошим ремонтом и обстановкой. Поэтому для большинства украинцев наиболее простой и доступный способ — депозиты в банках. Половину суммы надо держать в валюте, чтобы не потерять при возможной резкой девальвации гривни, половину — в гривне, чтобы заработать на процентах, которые выше инфляции. И полученную прибыль не тратить, тогда удастся накопить за счет начисления процентов на проценты".

Охрименко говорит, что 20-летним надо откладывать 5—7% дохода в месяц, 30-летним — 10%, 40-летним — 20%, а старшему поколению — 30% и более. Например, если в 35 лет начать откладывать на депозит по 500 грн/мес. под 12% годовых и ничего не снимать, то за 25 лет, к 60 годам, можно накопить почти 1 млн грн, подсчитал эксперт. Но покупательную способность этих денег съест инфляция, которую Охрименко оценил в 10% годовых. То есть за 25 лет накопленный миллион обесценится почти в 12 раз, до нынешних 83 тыс. грн. По которым в месяц получится "приварок" (при 12% годовых), равный по покупательной способности нынешним 10 тыс. грн в год, или 830 грн/мес.

Напомним, ранее эксперты объяснили, что мешает ввести накопительные пенсии в Украине. До запуска обязательной накопительной системы нужно решить ряд вопросов. Например, куда будет инвестировать эти деньги, чтобы они не обесценились.

Ранее заместитель министра социальной политики Николай Шамбир рассказал "Сегодня", как украинцы будут копить на пенсии:

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АВТОРЫ: Коновалова Христина , Александр Панченко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.