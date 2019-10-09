Привлечь туристов и не опозориться: эксперты рассказали, как заманить путешественников в Украину

/ Фото: Pixabay

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Украина ежегодно наращивает потоки туристов. Однако особыми достижениями в этой сфере похвастаться пока не может. Так, за два года мы поднялись на 10 позиций в рейтинге конкурентоспособности в сфере путешествий и туризма. Но занимаем пока в нем не завидное место – 78-е среди 140 стран.

То, что больше половины поездок совершаются в европейские страны, является шансом для Украины нарастить туристический поток. На этой мысли сошлись многие участники дискуссии "Развитие туризма в Украине. Потенциал и вызовы" в рамках Inside Travel Industry.

О прелестях Украины в мире знают мало. Совладелец группы компаний-лоукостеров Join UP! и SkyUp (недавно запустившей регулярные рейсы из Львова в Париж) Александр Альба вспоминает инцидент на Сардинии, когда туристы были арестованы, потому что вывозили розовый песок: "На Херсонщине, – говорит Альба, – тоже есть розовый песок, но об этом мало кто знает".

Одноразовые туристы

Впрочем, по мнению экспертов, время для масштабной пиар-кампании Украины в мире еще не пришло, поскольку Киев не готов к массовому притоку путешественников. И в первую очередь, нужно заняться развитием инфраструктуры, говорят специалисты.

"Если мы не будем сбалансировано подходить к вопросам качества инфраструктуры и нашего сервиса, – рассуждает Иван Липтуга, президент Национальной туристической организации, – если мы завтра на порядок повысим бюджет на промоцию, выйдем на все выставки, разместим рекламу на СNN, BBC, Euronews, то в 2021 году к нам приедет армия туристов из всех стран мира, и это будет армия одноразовых туристов – разочарованных".

Какой из госорганов должен "опекать" туристическую сферу, пока непонятно. Иван Липтуга говорит: отрасль за 28 лет 15 раз переходила из подчинения от одного министерства к другому. Сейчас ее готовятся передать Министерству культуры. Повысит ли это отдачу от туризма для экономики – вопрос спорный.

Некоторые эксперты при этом твердо убеждены: роль государства должна быть минимальной, поэтому неважно, какое ведомство будет курировать вопросы туризма – профильное или нет.

"Государство в туризме должно оставить себе две функции, – говорит депутат Юлия Клименко. – Первая – регулирование, очень слабенькое. И, безусловно, нужно определить, что такое "пять звезд". Роль государства – выписать правила игры и не менять их <…> Чем больше государство вмешивается, тем хуже".

Иные полагают, что туризму нужно оказывать больше внимания, поскольку его доля в мировом ВВП – около 10%. Кроме того, не стоит забывать, что иностранцы обеспечивают приток валюты в страну.

"Каждые 30 путешественников создают в мире одно рабочее место, с которых государство берет налоги для наполнения бюджета, – продолжает авиабизнесмен. – Поэтому мне кажется, в идеале туризм [следовало бы] отдать под одно профильное министерство, которое возглавят профессионалы".

Украинские дороги отпугивают туристов

Как сделать туризм драйвером экономики

Перед тем, как браться за туристический пиар, нужно отремонтировать дороги. Экономисты называют украинские дороги главным недостатком, который портит наш имидж в глазах туристов.

"Для туризма что нужно? Нужна инфраструктура – аэропорты, железная дорога, автомобильные дороги, – говорит экономист Александр Охрименко. – Глухая провинция в Румынии. В одном селе придумали веселое кладбище… Но в чем прелесть? Турист Голландии может спокойно доехать туда по их дорогам".

Валерий Царук, директор Центра развития туризма, уточняет: сейчас во всей Украине удовлетворить путешественников могут дороги только двух регионов – Киевской и Львовской областей, частично – еще и Одесской. Но помимо покрытия, не стоит забывать и о наличии туалетов – туристы должны перестать постоянно оглядываться на заправки на обочинах.

Кроме того, Украине не хватает отелей мировых брендов.

"У нас отели были заточены под туристов из Украины, России, Беларуси, Польши… Если приедут люди, которые привыкли к сервису в Италии, Словакии, Испании – они захотят подобное увидеть и у нас… Платежеспособные иностранцы реагируют на бренды", – говорит Царук.

Он обращает внимание на то, что в Батуми с около 200 тысячами населения есть 14 брендовых отелей, а в почти миллионщике-Одессе – нет ни одного.

Кроме того, продолжает эксперт, нужны изменения налогового законодательства, чтобы заинтересовать инвестировать в отельную региональную инфраструктуру.

В целом, если государство сохранит темпы вложений в инфраструктуру и объемы на нынешнем уровне, еще лет десять не сможем стать приятным открытием для туристов. Поэтому, по словам Царука, нужно быстро увеличивать вложения в приоритетные регионы и туристические объекты.

Ранее новости "Сегодня" также рассказывали, что несмотря на кризисные явления, число международных туристов в мире растет. И, что выгодно для Украины, путешественники начинают осваивать все новые маршруты.

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