Как вернуть товар в магазин-конфискат: эксперимент "Сегодня"

Клиентам пришлось столкнуться с грубостью со стороны продавцов

Как вернуть товар в магазин-конфискат: эксперимент "Сегодня" 2019-03-25T08:13:00+02:00 Экономика Клиентам пришлось столкнуться с грубостью со стороны продавцов

В магазинах конфиската отказываются принимать возврат товаров, аргументируя это тем, что при покупке по акциям такого права у украинцев нет.

Татьяна купила сыну за 300 гривен кроссовки в магазине-конфискате. При этом женщина переспросила у продавщицы, можно ли будет вернуть товар, если не подойдет размер. На кассе ей посоветовали сохранить чек и вернуться, если обувь не подойдет. Размер не подошел, но в итоге Татьяне в грубой форме отказались вернуть деньги – якобы товар продавался по акции.

"Сегодня" решили вернуться в магазин вместе с Татьяной. Кроме того, пригласили и эксперта по защите прав потребителей Максима Несмиянова.

"У нас вся обувь идет по акции. Мы предупреждаем, что акционный товар обмену и возврату не подлежит", – говорят в магазине.

В ответ на это Несмиянов просит отвести клиента в уголок потребителя и показать соответствующую стать в законе о защите прав потребителя, однако этого не происходит. В ожидании администратора, съемочная группа сталкивается с грубым отношением со стороны сотрудников магазина, которые предлагают "вызывать полицию, если что-то не нравится".

Однако администратор все-таки приходит. Выясняется, что товар все-таки подлежит обмену и возврату и деньги Татьяне возвращают.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали о ситуациях, когда возврат товаров отказываются делать в интернет-магазинах. Специалисты советуют: если покупаете что-то в сети, не спешите переводить деньги. Лучше оформите постоплату, которую внесете только после того, как осмотрите товар.

Также мы рассказывали о том, как украинцам в сети продают "серую" технику. Причем в таких схемах замешаны даже известные интернет-магазины, которые много лет работают на рынке.

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