Как выбрать частный пенсионный фонд в Украине: советы эксперта

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В то время, как введение накопительного уровня пенсионной системы в Украине буксует, а солидарная пенсионная система изживает себя, единственный выход обеспечить себе безбедное существование на пенсии – начинать самостоятельно копить на "прибавку" к солидарной пенсии.

Для этого можно использовать негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Однако в этом случает украинцы сталкиваются с проблемами выбора, ведь речь идет о немалых денежных суммах. Как объяснил сайту "Сегодня" заместитель директора по развитию бизнеса финансовой компании Activitis Павел Матияш, существует несколько моментов, на которые следует обратить внимание.

"Прежде всего, стоит узнать срок существования фонда и количество участников. Это косвенный показатель доверия. Но чем больше участников в фонде, тем больше размер активов фонда и тем меньше комиссия за администрирование. Кроме того, через вкладку "Новости" в Google стоит пересмотреть статьи и выяснить не было ли скандальных новостей. Причем проверять нужно не только НПФ, но и компанию по управлению активами (КУА), которая управляет активами этого НПФ. Важны репутация "основателей" НПФ, профессиональный опыт команды экспертов КУА, а также основные финансовые показатели деятельности НПФ за предыдущие периоды – все эти данные должны быть открытыми на сайте НПФ. Этой информации должно хватить для первоначального анализа", – посоветовал эксперт.

Читайте подробнее в специально материале на сайте "Сегодня" "Вторая пенсия: как выбрать негосударственный пенсионный фонд".

Кроме того, новости "Сегодня" рассказывали и о том, как планируется организовать накопительное пенсионное обеспечение.

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