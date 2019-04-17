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Как выросли зарплаты военнослужащих: итоги работы Кабмина

Сегодня, 14:49

Гройсман подвел итоги трехлетней работы правительства

Фото: Национальный банк Украины / flickr.com
Фото: Национальный банк Украины / flickr.com.

Денежное обеспечение военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) за три года увеличилось в 1,6 раза.

Об этом 17 апреля заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства, подводя итоги трехлетней работы Кабмина под его руководством.

По словам премьера, минимальные размеры денежного обеспечения выросли в 1,4 раза у контрактников ВСУ – до 10,1 тыс. гривен, в два раза у сотрудников Госпогранслужбы – до 9,5 тыс. гривен, в 2,9 раза у сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) – до 9 тыс. гривен.

С 2016-го по 2019 год нацгвардейцам, спасателям, пограничникам и военнослужащим предоставлено 5,7 тыс. квартир. При этом в 2018 году впервые было выделено 1,6 млрд гривен на жилье полицейским и работникам ГСЧС, подчеркнул Гройсман.

"Началась программа обеспечения жильем на условиях лизинга. Мы передали 130 тыс. земельных участков для участников АТО", – цитирует премьера пресс-служба правительства.

Социальная защита военнослужащих. Данные: Владимир Гройсман / Twitter
Социальная защита военнослужащих. Данные: Владимир Гройсман / Twitter

Ранее Гройсман заявил, что минимальная зарплата в Украине за три года выросла в три раза – с 1378 грн до 4173 грн, но, по его мнению, одна должна увеличиться еще в два раза.

Он также добавил, что экономика Украины росла три года подряд, то есть 12 кварталов

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Тег Кабмин, зарплаты, ВСУ, Гройсман, Кабинет министров, Владимир Гройсман, военнослужащая

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