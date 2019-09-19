Как заставить страну поверить в чушь: на канале "Украина" выйдет расследование "По следам мифов о "Роттердам+"

Журналисты продолжают выяснять, как в Украине, очерняя прозрачную формулу «Роттердам+», заключают сомнительные контракты на поставки угля

Канал "Украина" продолжает цикл расследований "По следам мифов о "Роттердам+". В первой части сенсационного расследования журналисты раскрыли суть информационной войны против прозрачного формирования цен на энергорынке.

Журналисты программы рассказали, как в информпространстве создавались мифы по поводу формулы "Роттердам+", которую и украинские, и европейские эксперты признали шагом к энергореформе, необходимой для интеграции Украины в Евросоюз.

Вторая часть расследования была посвящена тому, как в Украине, очерняя прозрачную формулу "Роттердам+", заключают сомнительные контракты на поставки угля.

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Журналисты "Специального репортажа" нашли миллионера из трущоб! И попытались выяснить, как обычному киевскому заправщику удается продавать десятки тысяч тонн угля государственному предприятию. И почему сверхприбыли никак не повлияли на его образ жизни.

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В третьей части расследования будет рассказано о жизни работников государственных шахт, которые, несмотря на свой тяжелый, героический труд часто вынуждены жить в долг. Почему рабочие государственных шахт должны местным магазинам за еду? И как это связано с загадочным киевским заправщиком, который продавал государственному "Центрэнерго" дорогой иностранный уголь на миллионы гривень?

Смотрите расследование журналистов "Специального репортажа" в третьей части "Следами мифов о "Роттердам+", на канале Украина сегодня, 19 сентября, в 23:20.

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