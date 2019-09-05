Канал "Украина" покажет цикл расследований "По следам мифов о "Роттердам+"

«Специальный репортаж» раскроет суть информационных атак на прозрачное формирование цен на энергорынке

На канале "Украина" 5 сентября выйдет первая часть сенсационного расследования программы "Специальный репортаж", в которой будет раскрыта суть информационной войны против прозрачного формирования цен на энергорынке.

Журналисты программы расскажут о том, как в информпространстве создавались мифы по поводу формулы "Роттердам+", которую и украинские, и европейские эксперты признали шагом к энергореформе, необходимой для интеграции Украины в Евросоюз.

Кроме того, эта формула ценообразования стала спасительной для государственных угольных шахт – благодаря "Роттердаму+" предприятия удалось уберечь от разорения, а украинские горняки стали своевременно получать вознаграждение за свой труд.

Первая серия расследования называется "По следам мифов о "Роттердам+". Миф первый".

Каким образом целому ряду СМИ удалось заставить всю страну поверить в чушь о рыночном методе, который удержал угольную отрасль на плаву? Как магия "синего" экрана искривила представления о "Роттердаме+"? И зачем цивилизованный расчет цены угля превратили во всемирное зло?

"Вопрос "Роттердам+" с самого начала рассматривался исключительно в политически пропагандистском контексте", – говорит политолог Валентин Гладких.

"Ну, безусловно, это Игорь Валериевич Коломойский. Мы видим, что в основном его соратники – главные борцы с этой формулой", – утверждает эксперт по вопросам энергетики Кирилл Сазонов.

"Специальный репортаж" расскажет, почему к атакам на формулу подключились "профессиональные антикоррупционеры" и зачем они боролись с прозрачным рыночным механизмом, который пришел на смену ручному ценообразованию и "смотрящим"? Какие интересы стояли за этим?

Смотрите первую часть расследования – "По следам мифов о "Роттердам+". Миф первый" сегодня в 23:20 на канале "Украина".

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что формула "Роттердам +" позволила украинским шахтерам получать справедливую зарплату за свой труд.

Напомним, НАБУ направило уведомление о подозрении не только экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку, но и сотрудникам ДТЭК. В компании считают, что никакой обоснованной причины для подобных следственных действий нет, а подозрения следствия безосновательны.

"Роттердам+" – рыночная формула, по которой определялась оптовая цена угля в Украине. Учитывала стоимость топлива на ведущем европейском хабе Амстердам-Роттердам-Антверпен, его доставки к складам отечественных ТЭС. При этом применялась только для расчета цен на уголь и электроэнергию для промышленных предприятий и не влияла на тарифы для населения Украины. Они уже несколько лет подряд остаются самыми низкими в Европе.

Согласно выводам НКРЭКУ, расчет "Роттердам+" сэкономил Украине около 40 миллиардов гривен. После отмены этой формулы государство стало закупать уголь дороже, что в ближайшее время скажется на тарифах для населения.

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