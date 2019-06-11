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Как жара отразится на урожае "хлеба": синоптики дали прогноз

11 июня, 08:45

Теоретически риски для зерновых есть, но волноваться рано, говорит специалист

Фото: Pixabay

После дождливой весны, которая, согласно прогнозам экспертов, вызовет снижение сахаристости и урожайности свеклы, Украину накрывает сильный зной. Влияние жары на урожай зерновых будет зависеть от продолжительности такого температурного режима, рассказала сайту "Сегодня" начальница отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины Татьяна Адаменко.

"На сегодня не вижу рисков для ни для одной из культур, – говорит она. – Единственный негатив – высокие температуры воздуха способствуют сокращению вегетативного периода определенных культур. Чем короче межфазные периоды, тем меньше урожай".

Таким образом, под ударом – ранние хлеба – яровые пшеница, ячмень и овес.

"Это может определенным образом привести к снижению урожая ранних хлебов. Неделя жары наложится на созревание зерна в южной части Украины, это повысит количество щуплых зерен на 2–3% от урожая", – отмечает специалист.

Оданко Адаменко подчеркивает: беспокоиться об урожае из-за жары рано.

"Так как у нас были шикарные перспективы в конце мая, не думаю, что снижение за счет низких температур будет ощутимо", – сказала она.

Напомним, заключительный отчет Государственной службы статистики по сбору урожая 2018 года подтвердил преодоление исторического для Украины рубежа производства зерна в весе после доработки – 70,057 млн тонн при урожайности 47,4 ц/га.

При этом заместитель министра аграрной политики и продовольствия Владимир Топчий отметил, что пока нет оснований полагать, что урожай ранних зерновых культур 2019 года в Украине будет ниже прошлогоднего.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что аграрии способны значительно улучшить состояние украинской экономики:


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Тег зерно, урожай, погода, хлеб, синоптики, жара, пшеница, ячмень, синоптик

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АВТОР:

Евгения Давыденко

Источник:

Сегодня

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