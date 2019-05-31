Каким будет урожай ранних зерновых в Украине: в Кабмине дали комментарий

В Минагрополитики отметили, что погодные условия этой весной были лучше, чем прошлой

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Сейчас нет оснований полагать, что урожай ранних зерновых культур 2019 года в Украине будет ниже прошлогоднего. Об этом заявил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Владимир Топчий.

По его словам, на территории всей страны уже отмечается колошение ранних яровых зерновых культур – ячменя, пшеницы и ржи, а во второй половине июня аграрии начнут собирать первые урожаи.

"Период перезимовки был благоприятным для полного сохранения посевов озимых культур. А весенние погодные условия лучше, чем в прошлом году, а именно раннее восстановление вегетации, умеренные температурные режимы, близкая к норме влагообеспеченность", – цитирует Топчия пресс-служба Минагрополитики.

Он добавил, что риски потери части выращенного урожая и ухудшение качественных показателей зерна присутствуют в течение всего вегетационного периода.

Предварительный прогноз валового сбора всех зерновых и зернобобовых культур в Украине будет составлен в конце июня или в начале июля, добавили в Министерстве.

По последним данным весенней посевной кампании, которая стартовала в начале марта, зерновые культуры посеяны в Украине на площади 14,8 га.

Напомним, заключительный отчет Государственной службы статистики по сбору урожая 2018 года подтвердил преодоление исторического для Украины рубежа производства зерна в весе после доработки – 70,057 млн тонн при урожайности 47,4 ц/га.

По мнению ученых, урожай зерновых и зернобобовых в 2019 году составит 68,4 млн тонн, что на 2,3% меньше, чем в прошлом году.

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