Какая компенсация положена за задержку зарплаты или пенсии – чиновники объяснили

Граждане Украины, которым задержали зарплату, пенсию или стипендию, могут получить компенсацию. Правительство расширило перечень выплат, при несвоевременном получении которых украинцы будут иметь право на возмещение. "Сегодня" разбирались, сколько можно требовать, если не доплачивают положенное.

Водитель трамвая Владимир Котляр рассказывает о том, как надолго ему хватает зарплаты.

"В основном мы зарплату, если получили, мы ее просто растягиваем. Растягиваем до последнего, как только можем. Во многом себе отказывая", – говорит водитель киевского трамвая Владимир Котляр.

Владимир последние 20 лет провел за рулем трамвая. И научился жить в долг.

"За эти 20 лет четыре года мы получали зарплату вовремя. 16 лет мы работаем вот так вот – в долг, "подождите чуть-чуть". Каждый раз причина – то заблокировали счета, то бюджет не приняли. То сейчас "С1" – есть система такая, с помощью которой начисляется зарплата, она сбита. И сейчас пытаются ее восстановить", – говорит Владимир Котляр.

Долги по зарплате за последний год в Украине выросли почти на 15%. И в начале 2020 года составляли более 3 млрд. грн. Больше всего задолжали украинцам работодатели в Днепропетровской, Тернопольской и Житомирской областях.

Чтобы бороться с несвоевременными расчетами, в Кабмине разработали законопроект. И расширили перечень выплат, за задержки которых люди будут иметь право на компенсацию.

Это: зарплаты, пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание (с учетом всех надбавок и доплат), социальные выплаты, стипендии, сумма индексации денежных доходов.

На возмещение имеют право те, кому задолжали деньги свыше одного месяца. Сумма в каждом конкретном случае будет разная. И будет зависеть от роста цен за период возникновения долга.

"В подавляющем большинстве месяцев есть инфляция. То есть, цены потребительские растут. Соответственно, когда человек получает эту задолженную выплату, например, через месяц, два, три, то покупательная способность этих средств уже будет обесценена. И соответственно, идея этой компенсации как раз в том, чтобы покрыть эти вот убытки, связанные с инфляцией", – объясняет ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Лидия Ткаченко.

Начислять компенсации все работодатели и институты должны автоматически, вместе с выплатой долга. Если этого не сделают, можно с ними судиться.

Но в Минсоцполитики надеются, что расширение перечня выплат, за задержку которых предусмотрены возмещения, позволит снизить коррупционные риски и уменьшить количество судебных споров.

"Исчезает такой фактор, который предполагает принятие чьего-то решения. То есть, мы говорим, что индексации подлежат все виды выплат, которые указаны в законе. Допустим, говорим о таком виде выплат, как индексация недополученных доходов. Ранее он мог подпадать, мог не подпадать под закон, поскольку объяснялся на местах под термином "другие выплаты". Кому-то могли платить, кому-то могли не платить", – объясняет заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко.

Заместитель министра объясняет "Сегодня", как рассчитать размер компенсации. Для этого нужно умножить сумму долга на индекс инфляции.

К примеру, работнику не начислили пять тысяч гривен зарплаты за август, и отдали их только в январе. То есть, с задержкой на четыре месяца. Инфляция за это время составила 102,1%. Поэтому и доплатить должны 105 гривен. Водитель трамвая Владимир считает такой размер компенсаций маленьким.

"Даже, если взять кредит в банке, ты эти проценты не покроешь, или у кого то одолжишь под проценты. Это все равно не покроешь. И ты больше потеряешь при задержке, чем ты получишь потом с этой компенсации", – говорит водитель киевского трамвая Владимир Котляр.

По мнению экономистов, чтобы сделать размер компенсаций более ощутимым, нужно привязать их не к инфляции, а к двойной ставке рефинансирования Нацбанка.

"Сейчас ставка рефинансирования – 11%. Это означает 22% в год. Например, задержали на полгода выплату зарплаты – это 11% человек должен был бы дополнительно получить. А инфляция сейчас была только 4%, таким образом получит 4%", – объясняет экономист, ректор Международного института бизнеса Александр Савченко.

А еще, говорят, очень часто долги по выплатам возникают, когда руководители госпредприятий выписывают себе фантастические бонусы и премии, зато придерживают людям зарплаты. Поэтому, мол, стоит прописать, чтобы в таких случаях компенсации поступали из карманов директора.

Ранее "Сегодня" писали о том, что президент Владимир Зеленский заявил о цели повысить заработные платы в Украине до уровня зарплат в Польше.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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