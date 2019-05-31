Какие "маяки" выполнила Украина по программе МВФ: появился комментарий Минфина
Минфин назвал "плюсы" от сотрудничества с Фондом
Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) является сигналом того, что страна действительно реформируется, ее финансовые и макроэкономические показатели стабилизируются, а, значит, в нее можно безопасно инвестировать.
Об этом 31 мая говорится на странице Министерства финансов Украины в Facebook.
Минфин перечислил структурные "маяки", которые Киев уже выполнил по текущей программе stand-by:
- назначение судей в Высший антикоррупционный суд;
- внесение Нацбанком Украины изменений в своих правил в отношении капитала банков (в части кредитов, предоставленных связанным лицам);
- обнародование отчета по итогам прогресса в восстановлении активов и судебных процессах, связанных с госбанками;
- приведение тарифов на отопление в соответствие с рыночными условиями;
- пересмотр тарифов на поставку тепловой энергии предприятиями теплокоммунэнерго, что обеспечивает 95% от объема рынка централизованного теплоснабжения.
Также Минфин сообщил, что позволило Украине сотрудничество с МВФ в течение последних лет:
- достичь стабильности в финансовой системе;
- обеспечить экономический рост;
- увеличить резервы НБУ;
- стабилизировать курс гривни;
- сократить дефицит бюджета;
- сдерживать инфляцию;
- либерализовать газовый рынок;
- осуществлять банковскую, пенсионную, антикоррупционную и реформу государственного сектора.
Напомним, 18 декабря 2018 года Совет директоров МВФ утвердил новую программу сотрудничества с Украиной – stand-by. Срок программы – 14 месяцев, объем – около 3,9 млрд долларов. В том же месяце Украина получила первый транш по новой программе МВФ в размере 1,4 млрд долларов и побила рекорд по валютным резервам.
В марте 2019 года министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что Минфин выполнил все "маяки" и львиную часть условий программы stand-by в рамках сотрудничества в МВФ.
Миссия МВФ работала в Киеве с 21 по 29 мая. По итогам переговоров с властями руководитель миссии Рон ван Роден заявил, что представители Фонда готовы вернуться в Украину после проведения парламентских выборов и формирования нового Кабинета министров.
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