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Какие "маяки" выполнила Украина по программе МВФ: появился комментарий Минфина

31 мая, 20:47

Минфин назвал "плюсы" от сотрудничества с Фондом

Фото: AFP

Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) является сигналом того, что страна действительно реформируется, ее финансовые и макроэкономические показатели стабилизируются, а, значит, в нее можно безопасно инвестировать.

Об этом 31 мая говорится на странице Министерства финансов Украины в Facebook.

Минфин перечислил структурные "маяки", которые Киев уже выполнил по текущей программе stand-by:

  • назначение судей в Высший антикоррупционный суд;
  • внесение Нацбанком Украины изменений в своих правил в отношении капитала банков (в части кредитов, предоставленных связанным лицам);
  • обнародование отчета по итогам прогресса в восстановлении активов и судебных процессах, связанных с госбанками;
  • приведение тарифов на отопление в соответствие с рыночными условиями;
  • пересмотр тарифов на поставку тепловой энергии предприятиями теплокоммунэнерго, что обеспечивает 95% от объема рынка централизованного теплоснабжения.

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Также Минфин сообщил, что позволило Украине сотрудничество с МВФ в течение последних лет:

  • достичь стабильности в финансовой системе;
  • обеспечить экономический рост;
  • увеличить резервы НБУ;
  • стабилизировать курс гривни;
  • сократить дефицит бюджета;
  • сдерживать инфляцию;
  • либерализовать газовый рынок;
  • осуществлять банковскую, пенсионную, антикоррупционную и реформу государственного сектора.

Напомним, 18 декабря 2018 года Совет директоров МВФ утвердил новую программу сотрудничества с Украиной – stand-by. Срок программы – 14 месяцев, объем – около 3,9 млрд долларов. В том же месяце Украина получила первый транш по новой программе МВФ в размере 1,4 млрд долларов и побила рекорд по валютным резервам.

В марте 2019 года министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что Минфин выполнил все "маяки" и львиную часть условий программы stand-by в рамках сотрудничества в МВФ.

Миссия МВФ работала в Киеве с 21 по 29 мая. По итогам переговоров с властями руководитель миссии Рон ван Роден заявил, что представители Фонда готовы вернуться в Украину после проведения парламентских выборов и формирования нового Кабинета министров.


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Тег Минфин, МВФ, миссия МВФ

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