Какие "маяки" выполнила Украина по программе МВФ: появился комментарий Минфина

Минфин назвал "плюсы" от сотрудничества с Фондом

Фото: AFP

Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) является сигналом того, что страна действительно реформируется, ее финансовые и макроэкономические показатели стабилизируются, а, значит, в нее можно безопасно инвестировать.

Об этом 31 мая говорится на странице Министерства финансов Украины в Facebook.

Минфин перечислил структурные "маяки", которые Киев уже выполнил по текущей программе stand-by:

назначение судей в Высший антикоррупционный суд;

внесение Нацбанком Украины изменений в своих правил в отношении капитала банков (в части кредитов, предоставленных связанным лицам);

обнародование отчета по итогам прогресса в восстановлении активов и судебных процессах, связанных с госбанками;

приведение тарифов на отопление в соответствие с рыночными условиями;

пересмотр тарифов на поставку тепловой энергии предприятиями теплокоммунэнерго, что обеспечивает 95% от объема рынка централизованного теплоснабжения.

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Также Минфин сообщил, что позволило Украине сотрудничество с МВФ в течение последних лет:

достичь стабильности в финансовой системе;

обеспечить экономический рост;

увеличить резервы НБУ;

стабилизировать курс гривни;

сократить дефицит бюджета;

сдерживать инфляцию;

либерализовать газовый рынок;

осуществлять банковскую, пенсионную, антикоррупционную и реформу государственного сектора.

Напомним, 18 декабря 2018 года Совет директоров МВФ утвердил новую программу сотрудничества с Украиной – stand-by. Срок программы – 14 месяцев, объем – около 3,9 млрд долларов. В том же месяце Украина получила первый транш по новой программе МВФ в размере 1,4 млрд долларов и побила рекорд по валютным резервам.

В марте 2019 года министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что Минфин выполнил все "маяки" и львиную часть условий программы stand-by в рамках сотрудничества в МВФ.

Миссия МВФ работала в Киеве с 21 по 29 мая. По итогам переговоров с властями руководитель миссии Рон ван Роден заявил, что представители Фонда готовы вернуться в Украину после проведения парламентских выборов и формирования нового Кабинета министров.

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