Какие пенсии, зарплаты и налоги обещают кандидаты в президенты

За какое будущее стоит голосовать

Фото: Сегодня

Какие пенсии, зарплаты и налоги обещают кандидаты в президенты Александра Романюк //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/db5/18a/5c3db518a9ca7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/db5/18a/5c3db518a9ca7.jpg 2019-02-09T07:51:00+02:00 Экономика За какое будущее стоит голосовать

Пожалуй, основной критерий, по которому обычные люди судят о том, хорош президент или плох, – это личное благосостояние каждого из нас. А в предвыборный период в первую очередь прикидывают: сможет ли тот или иной кандидат сделать нашу жизнь лучше. Потому как человеку свойственно всегда мечтать о большем, чем есть в настоящий момент.

Сайт "Сегодня" решил изучить предвыборные обещания кандидатов в президенты Украины в той части, которая касается экономики страны и доходов ее граждан. Чтобы понять, каким видят будущее претенденты на президентский пост.

Сразу предупредим: в этом материале мы обойдемся без имен. Чтобы это не было расценено как попытка повлиять на мнение избирателя в период предвыборной кампании.

По правде говоря, направление, в котором будет развиваться экономика Украины в следующие 5 лет, мало зависит от того, кто именно станет президентом. В разделе V Конституции Украины, где перечислены полномочия главы Украинской державы, об экономических вопросах нет ни слова. Определять финансовую, ценовую, инвестиционную и налоговую политику страны, разрабатывать и реализовывать соответствующие программы – функции Кабинета министров и парламента. Министров президент также назначает по представлению парламента. Таким образом, чтобы выполнить свои экономические обещания, кандидату в президенты нужно как минимум иметь свою силу в парламенте и единомышленников в Кабмине. А этим может похвастать далеко не каждый из зарегистрированных претендентов на президентский пост.

Тем не менее мало кто из них обходит своим вниманием экономические вопросы. У некоторых программы состоят даже исключительно из экономических и социальных пунктов. На сайте ЦИК мы обнаружили всего 3-4 программы кандидатов, где не содержится обещаний конкретных экономических благ. Еще у несколько кандидатов – в большинстве своем это политики со стажем – о конкретных переменах в экономике говорится либо как о светлом будущем, к которому он обещает стремиться, либо как о результате совместных действий президента и его политической силы. Есть и откровенно противоречивые программы, где, с одной стороны, кандидат заявляет, что не будет вмешиваться в вопросы экономики, а с другой – гарантирует высокие зарплаты и пенсии, финансирование разных экономических программ и т.п.

Какие же экономические блага обещают нам кандидаты в случае своей победы? Понимая, что для избирателей главное – личный достаток, мало кто из кандидатов обходится без обещаний повысить пенсии и зарплаты.

Будущие пенсии все кандидаты видят "справедливыми" и "достойными". Однако вкладывают в это понятие разное, поэтому размер пенсий в разных программах колеблются от уровня прожиточного минимума до 500 евро.

Несправедливо будет сказать, что большинство программ кандидатов – популистские. Заоблачные цифры мы увидели только в нескольких из них. А есть и такие, где пенсии обещаны только тем, кто работал. К такой же системе, напомним, планируется перейти и в результате нынешней реформы.

С зарплатами в программах конкретики больше. "Повысить зарплату бюджетникам в 2-3 раза", "минимальная зарплата 10 тысяч уже в этом году", "не меньше тысячи долларов средняя" – такими посулами переполнены программы кандидатов. Интересно, что самые "щедрые" обещают при этом в разы снизить налоговое давление на бизнес и увеличить количество и размер социальных выплат. Так что возникает вопрос: откуда должны взяться деньги на высокие зарплаты? Но есть среди кандидатов и "реалисты", которые обещают увеличить зарплаты бюджетников до… прожиточного минимума. Правда, обещают его пересчитать.

Интересно, что очень многие кандидаты обещают украинцам новые рабочие места, но только 3-4 кандидата уточняют, что речь о высокооплачиваемых вакансиях. Один из кандидатов пообещал, что в Украине будет 3 млн высокооплачиваемых рабочих мест. Сегодня, напомним, в Украине насчитывается свыше 20 млн трудоспособных людей, 8 млн из них работают.

С налогами у кандидатов – полное единодушие: их надо снижать. Фактически каждый третий кандидат, чьи программы размещены на сайте ЦИК, выступает за налог на выведенный капитал. Несколько человек предлагают отказаться от НДС (или сразу от многих налогов) в пользу налога на операции купли-продажи или любых транзакций. Среди популярных обещаний – налоговые каникулы и освобождение от налогов целых групп граждан (молодых работников, приоритетных отраслей, семейный бизнес и пр.). Один из кандидатов предложил, чтобы граждане платили налог в госбюджет на добровольной основе.

Интересно, что большинство из тех кандидатов, кто приводит конкретные цифры снижения налогов, избегают конкретики в вопросах размера зарплат и пенсий. Либо же выступают за их увеличение до уровня прожиточного минимума. Так что упрекнуть их в популизме, опять же, нельзя.

Также почти каждый третий кандидат заявляет, что намерен ограничить либо совсем отказаться от сотрудничества с МВФ, привлекая деньги в бюджет другими путями (существенное увеличение инвестиций и налоговых поступлений после снижения налогов, полная распродажа госимущества, конфискация имущества коррупционеров, привлечение денег трудовых мигрантов и "домашних" сбережений украинцев и т.д.)

При этом только 4 кандидата из числа тех, кто выступает за снижение налогов, рискнули спрогнозировать, что будет с экономикой к концу следующего президентского срока. По их мнению, ВВП будет расти на 5-10% в год. (Для сравнения: в 2018 году ВВП вырос на 3,5%, в нынешнем году прогнозируется 3% или даже меньше).

Все более популярной, похоже, становится идея платить гражданам деньги за добычу полезных ископаемых, которые добываются на территории Украины. Об этом написали в своих программах минимум четверо кандидатов.

Какая именно модель счастливого будущего вам кажется наиболее правильной? Достаточно ли логична и реалистична программа кандидата, за которого вы хотите проголосовать? Чтобы это понять, нелишне познакомиться с этой программой. Все они размещены на сайте ЦИК на странице кандидатов.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, сколько стоит стать президентом на выборах-2019.

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АВТОР: Александра Романюк Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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