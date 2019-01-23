Кандидаты в президенты: полный список, кто есть кто

Представляем вниманию читателей официально зарегистрированных кандидатов на выборах в президенты Украины 2019 года

Выборы, голосование. Фото: Анатолий Бойко

Кандидаты в президенты: полный список, кто есть кто //smm6.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/88a/5b6/5c488a5b6d04f.jpg //smm5.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/88a/5b6/5c488a5b6d04f.jpg 2019-01-23T22:24:00+02:00 Кандидаты Представляем вниманию читателей официально зарегистрированных кандидатов на выборах в президенты Украины 2019 года

Избирательная кампания по выборам президента Украины 2019 года уже в полном разгаре. Судя по старту выборов, она обещает быть не только горячей, но и многочисленной: десятки политиков уже заявили о своем намерении побороться за пост президента. Есть и такие, кто еще "не определился" – идти или не идти, но кого политологи, социологи и общественность активно "сватает" в кандидаты.

Как бы там ни было, окончательно точки над "і" в вопросе, кого мы увидим в избирательных бюллетенях 31 марта, ставит один орган: Центральная избирательная комиссия. Именно в ее полномочия входит регистрация претендентов. Либо же отказ от регистрации – в случае, если потенциальный кандидат не выполнил какие-то требования законодательства.

Чтобы помочь избирателю ориентироваться в кампании, сайт "Сегодня" публикует список официально зарегистрированных кандидатов с кратким описанием, кто есть кто. Политики в списке расположены в той очередности, в которой были зарегистрированы в ЦИК.

Материал будет обновляться. Во-первых, ЦИК регистрирует кандидатов по 8 февраля включительно. Во-вторых, до 8 марта включительно кандидат может быть исключен из списка, согласно поданному им заявлению. Наконец, кандидат может выбыть по разным причинам (к примеру, из-за признания недееспособным) и позже. А потому мы будем следить за изменением списка и обновлять его для вас вплоть до дня выборов.

1. Шевченко Игорь Анатольевич

Фото: shevchenko.ua

Родился 10 января 1971 года в городе Александрия Кировоградской области, проживает в Киеве. Президент благотворительной организации "Успешная Украина". Самовыдвиженец.

Игорь Шевченко – юрист. После окончания школы искал себя в разных сферах, учась в Институте физкультуры, на историческом факультете. В итоге закончил Институт международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. Долгое время занимался юридической практикой в собственной юрфирме "Шевченко, Дидковский и Партнеры". Издавал журнал Elite Club. С декабря 2014-го по июнь 2015 года занимал пост министра экологии по квоте "Батькивщины", уволен с должности из-за разногласий с премьер-министром Арсением Яценюком.

31 декабря 2018 года первым из кандидатов подал документы в ЦИК и первым же был зарегистрирован 4 января. После регистрации начал баннерную кампанию по поиску жены.

Досье на кандидата в президенты Игоря Шевченко.

2. Каплин Сергей Николаевич

Фото: sdpkaplin.org.ua

Родился 15 декабря 1979 года в селе Опрышки Глобинского района Полтавской области, проживает там же. Народный депутат Украины. Сергей Каплин выдвинут кандидатом в президенты Социал-демократической партией (бывшая "Партия простых людей", которую Каплин создал и возглавлял продолжительное время). На сайте Социал-демократической партии он фигурирует в списке лидеров партии, однако на сайте ЦИК значится как беспартийный.

У Сергея Каплина дипломы нескольких вузов. В Украинском госуниверситете пищевых технологий он получил специальность экономиста. В Международном университете "Украина" учился по специальности "Маркетинг". В 2011 году поступил на юридический факультет Киевского экономического национального университета им. В. Гетьмана. Удалось ли закончить Каплину этот вуз, информации нет.

Каплин дважды избирался депутатом Украины: в 2012 году – от партии "УДАР" Виталия Кличко, в 2014-м – от "Блока Петра Порошенко". В парламенте является представителем Федерации профсоюзов.

3. Наливайченко Валентин Александрович

Фото: архив

Родился 8 июня 1966 года в Запорожье. Проживает в Киеве. Глава политической партии "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость". Выдвинут кандидатом в президенты Украины на съезде партии "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость" 3 января 2019 года. Зарегистрирован кандидатом в президенты 8 января.

Валентин Наливайченко по образованию филолог, закончил филфак Киевского университета имени Тараса Шевченко. Также учился в Институте разведки им. Андропова, но не закончил это учебное заведение. Долгое время работал на дипломатической службе, в том числе консулом посольства Украины в США и Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Республике Беларусь. Дважды (в 2006-2010 и 2014-2015 годах) возглавлял СБУ. Народный депутат Украины VII созыва. Дружит с Дмитрием Ярошем, который был помощником Наливайченко в бытность того депутатом.

Досье на кандидата в президенты Валентина Наливайченко.

4. Скоцик Виталий Евстафьевич

Фото: архив

Родился 15 марта 1972 года в селе Симонов Гощанского района Ровенской области. Проживает в Киеве, работает профессором кафедры коневодства и пчеловодства Национального университета биоресурсов и природопользования Украины. Доктор экономических наук.

Виталий Скоцик с 2009 года был членом Аграрной партии Украины, а с сентября 2014-го возглавил ее. Однако в сентябре 2018-го в результате внутрипартийных процессов был лишен поста и исключен из АПУ. Скоцик назвал происходящее рейдерским захватом партии и в октябре провел съезд АПУ, выдвинувший его кандидатом в президенты. Тем не менее на выборы Виталий Скоцик пошел как самовыдвиженец, в графе партийность на сайте ЦИК против имени Скоцика значится "беспартийный". Зарегистрирован кандидатом в президенты 8 января 2019 года.

5. Садовой Андрей Иванович

Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Родился 19 августа 1968 года во Львове. Проживает там же. Мэр города. Выдвинут кандидатом в президенты Украины партией "Объединение "Самопомощь", основателем и главой которой является. Зарегистрирован кандидатом в президенты 8 января.

Андрей Садовой имеет два образования: инженера-электронщика и экономиста. Многодетный отец (у Садового пять сыновей) и многолетний городской голова Львова. На парламентских выборах 2014 года Садовой, возглавляя "Объединение "Самопомощь", был лишь 50-м в избирательных списках партии, что не позволило ему пройти в парламент. Впрочем, он и не стремился стать народным депутатом, предпочтя политической карьере в Киеве руководство родным городом.

Накануне старта президентской кампании отказался от объединения с Анатолием Гриценко, заявив о намерении идти на выборы самостоятельно.

Досье на кандидата в президенты Андрея Садового.

6. Мураев Евгений Владимирович

Фото: facebook.com/yevgeniy.murayev

Родился 2 декабря 1976 года в городе Змиёв Харьковской области, проживает в Харькове. Народный депутат Украины. Лидер политической партии "Наши", выдвинувшей его кандидатом в президенты. Зарегистрирован ЦИК в качестве кандидата 15 января 2019 года.

Евгений Мураев имеет два высших образования: экономическое (Харьковский госуниверситет) и юридическое (Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого). Занимался бизнесом, пока в 2010 году указом президента Виктора Януковича не был назначен главой Змиевской райгосадминистрации. После двух лет работы в РГА баллотировался в народные депутаты по мажоритарному округу №181. В 2014 году был переизбран народным депутатом в том же округе.

Евгений Мураев был основателем телеканала "НАШ" и бенефициаром телеканала NewsOne. Возглавляет Харьковскую областную Организацию Федерации бокса Украины. Разведен.

7. Гриценко Анатолий Степанович

Фото: grytsenko.com.ua

Родился 25 октября 1957 года в селе Богачевка Звенигородского района Черкасской области, проживает в Киеве. На данный момент – доцент кафедры политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия". Лидер партии "Гражданская позиция", ею же выдвинут кандидатом в президенты. Зарегистрирован ЦИК 15 января 2019 года.

Анатолий Гриценко – экс-министр обороны, продержавшийся на этом посту при премьер-министрах Юлии Тимошенко, Юрии Еханурове и Викторе Януковиче. Дважды избирался народным депутатом: в 2007 году – от блока "Наша Украина – Народная самооборона", в 2012-м – от "Батькивщины". Нынешняя попытка стать президентом – уже третья в биографии Гриценко, до этого он баллотировался на выборах в 2010 году (9-е место) и в 2014-м (4-е).

Еще до старта кампании Гриценко ратовал за широкое объединение оппозиционных сил с целью выдвижения единого кандидата, однако безуспешно. Впрочем, ему удалось объединить вокруг себя ряд политиков второго эшелона, из которых кандидат сформировал свою команду.

Досье на кандидата в президенты Анатолия Гриценко.

8. Куприй Виталий Николаевич

Фото: facebook.com/kupriyofficial

Родился 20 августа 1973 года в Днепродзержинске (сейчас – Каменское) Днепропетровской области. Проживает в Киеве. Народный депутат Украины, избран по мажоритарному округу №29 в Днепропетровской области от "Блока Петра Порошенко. Куприй покинул фракцию БПП вскоре после отставки Игоря Коломойского с поста губернатора Днепропетровской области. В данное время – внефракционный.

У Виталия Куприя экономическое и юридическое образование: он закончил экономический факультет Днепропетровского госуниверситета и Школу бизнеса при Университете Маккуори в Сиднее (Австралия), МАУП (по специальности "Правоведение"). Сейчас учится в аспирантуре Института законодательства Верховной Рады по специальности "Конституционное право".

С начала 90-х и до избрания народным депутатом занимался бизнесом: сперва – продажей оргтехники и одежды, затем – недвижимостью и рекламой. Принимал участие в выборах мэра Днепродзержинска в 2008 году и занял второе место. Во время Революции достоинства подал в суд за разгон студентов на Майдане 30 ноября.

Зарегистрирован ЦИК кандидатом в президенты 15 января 2019 года. Беспартийный, самовыдвиженец.

9. Балашов Геннадий Викторович

Фото: facebook.com/balashov.gennadiy

Родился 20 февраля 1961 года в Днепропетровске (сейчас – Днепр). Проживает в Киеве. Выдвинут кандидатом в президенты политической партией "5.10", лидером которой является. Зарегистрирован ЦИК 18 января 2019 года.

Геннадий Балашов закончил экономический факультет Днепропетровского государственного университета, после чего занялся бизнесом. Старожил украинской политики: еще в 2008 году с экс-мэром Киева Леонидом Черновецким создал партию "За красивую Украину". Чуть позже, уже самостоятельно, – партию "Красивая Украина", а в 2014-м – "5.10". Был народным депутатом ІІІ созыва. Баллотировался по мажоритарке также на выборах 2002 и 2012 годов, на выборах мэра столицы в 2015 году, однако в парламент не прошел, а на выборах городского головы Киева занял 11-е место.

Как политик известен своей эпатажностью. Был телеведущим. Написал несколько книг, в частности книгу "Как стать авантюристом? Размышления миллионера". Выступает за кардинальное изменение налогового законодательства в стране.

Досье на кандидата в президенты Геннадия Балашова

10. Богомолец Ольга Вадимовна

Фото: facebook.com/olgabogomolets

Родилась 22 марта 1966 года в Киеве, проживает в столице. Народный депутат Украины: в парламент прошла по спискам "Блока Петра Порошенко" (№3 в списке). Входит во фракцию БПП, возглавляет Комитет по вопросам охраны здоровья. Советник президента по гуманитарным вопросам.

Родившись в известной семье потомственных медиков, Ольга Богомолец, естественно, также выбрала себе профессию врача. Закончила мединститут имени Богомольца. Доктор медицинских наук. Кроме того, у Ольги Богомолец диплом психолога, полученный в Национальном педуниверситете им. Драгоманова.

Работала врачом-дерматологом и завотделением Киевского кожвендиспансера, затем основала Клинику лазерной медицины, ставшую со временем Институтом дерматологии и косметологии доктора Богомолец. Некоторое время была личным врачом президента Виктора Ющенко.

Ольга Богомолец – известный автор-исполнитель, лауреат множества конкурсов авторской песни.

Принимала участие как медик во всех трех "майданных" революциях. Во время Революции на граните была волонтером, во время Оранжевой и Революции достоинства – координатором медслужбы Майдана. В 2014 году баллотировалась на пост президента Украины на досрочных выборах (8-е место). На выборы-2019 пошла как самовыдвиженец. Зарегистрирована ЦИК кандидатом в президенты 18 января 2019 года.

11. Шевченко Александр Леонидович

Фото: shevchenko.if.ua

Родился 8 апреля 1971 года в городе Коломыя Ивано-Франковской области. Проживает в селе Поляница города Яремче Ивано-Франковской области. Народный депутат Украины VII и VIII созывов (избран по мажоритарному округу №83). Год был во фракции БПП, затем вышел из нее.

Александр Шевченко по профессии радиоинжинер. После окончания Черновицкого университета (учился на факультете физики) некоторое время работал монтажником радиоаппаратуры. Затем занялся бизнесом. Был директором компании "Скорзонера", владеющей горнолыжным курортом "Буковель".

У Александра Шевченко шестеро детей.

Выдвинут кандидатом в президенты политической партией "Украинское объединение патриотов – УКРОП". Зарегистрирован 21 января 2019 года.

12. Насиров Роман Михайлович

Фото: facebook.com/rmnukr

Родился 3 марта 1979 года в Киеве, там же и проживает. Зарегистрирован ЦИК кандидатом в президенты Украины 21 января 2019 года как самовыдвиженец.

У Романа Насирова экономическое (Черниговский госинститут экономики и управления) и юридическое (юрфак Киевского нацуниверситета имени Т. Шевченко) образование. Он кандидат юридических наук.

После учебы долгое время работал в различных коммерческих компаниях. Был народным депутатом Украины VIII созыва (избран по спискам "Блока Петра Порошенко"), возглавлял Комитет по вопросам налоговой и таможенной политики. Лишен мандата по причине ухода на госслужбу: в 2015 году Роман Насиров возглавил Государственную фискальную службу. Уволен с должности в январе и восстановлен в должности судом в декабре 2018 года.

В марте 2017 года задержан НАБУ по подозрению в преступлении по статье 364, ч. 2 Уголовного кодекса (злоупотребление служебным положением). Насирову инкриминируют нанесение ущерба государству на сумму 2 млрд гривен. Арестован и выпущен под. залог в 100 миллионов гривен (уплачен супругой Насирова).

Роман Насиров – президент Федерации дзюдо Украины.

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