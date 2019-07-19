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Каким должен быть госбюджет-2020: появилось заявление Гройсмана

19 июля, 21:18

Премьер напомнил, что его Кабмин подавал проект госбюджета в Раду вовремя в течение трех лет

Фото: Сегодня

Проект государственного бюджета на 2020 год должен быть сбалансированным, а также сохранять социальные и инфраструктурные проекты. Об этом 19 июля заявил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире программы "Главная тема. Выбор" на телеканале "Украина".

По его словам, один из таких проектов – восстановление дорог между районными центрами.

"В следующем году мы предлагаем 75 млрд грн на дорожное строительство, из которых 10 млрд грн – деньги на небольшие дороги. У нас уже есть контроль качества, есть решение не платить за дороги, которые сделаны некачественно. И что главное, есть правоохранительная система, которая должна ловить тех, кто решил украсть на строительстве дороги", – подчеркнул глава правительства.

Гройсман добавил, что бюджет должен защищать принципы финансовой децентрализации и поддерживать регионы.

Он также напомнил, что его правительство в течение трех лет подавало проект госбюджета на рассмотрение Верховной Рады вовремя.

Новости "Сегодня" сообщали, что, по мнению Гройсмана, предложения к проекту бюджета на 2020 год нужно обсуждать с новым парламентом и правительством, но в нем необходимо сохранить все программы, начатые действующим Кабмином.

Ранее Гройсман рассказал о культурной децентрализации в Украине. Подробнее смотрите в нашем сюжете:


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Тег бюджет, дороги, госбюджет, Гройсман, децентрализация

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Источник:

Сегодня

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