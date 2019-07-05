Эра бетонных дорог: правительство одобрило масштабную программу

Областные и районные центры соединят реконструированными трассами

Фото: Служба автодорог в Полтавской области / Facebook.

Правительство Украины одобрило масштабную программу развития дорог местного значения и готов приступить к ее реализации. В частности, планируется использование технологии цементобетонного покрытия, которое производится в Украине, уже со следующего строительного сезона. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания Кабинета министров.

Такую ​​программу глава правительства анонсировал во время визита в Житомирскую области, где строится участок трассы М-06 непосредственно по технологии "Т-бетон".

"С 2017 года мы начали восстанавливать дороги между областными центрами, чтобы соединить все областные центры. Мы увеличиваем финансирование – из года в год. Но вопрос дорог между райцентрами - это дороги местного значения. Десятилетиями они вообще не ремонтировались. Ежегодно их немного латают, но это уже не помогает. Мы приняли решение создать программу восстановления именно этих дорог и сегодня приветствуем решение. Мы объединяем областные центры качественными дорогами и будем соединять качественными дорогами районные центры. Со следующего строительного сезона – продолжим строить областные центры и пойдем на уровень ниже – районные дороги. Это системный подход", – заявил Гройсман.

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Стратегию восстановления территориальных дорог представил руководитель "Укравтодора" Славомир Новак. Он отметил, что само по себе обновление местных дорог – это большой толчок для экономики. И этот эффект усиливается еще и тем, что составляющие для покрытия дорог производятся в Украине. А это дополнительные рабочие места и дополнительные возможности развития промышленности.

Как известно, стоимость строительства цементобетонных дорог выше, чем асфальтобетонных, но их нужно реже ремонтировать, а значит эксплуатация обойдется дешевле. По оценке HeidelbergCement AG, затраты на строительство и эксплуатацию сравняются в течение 10 лет, а далее цементная дорога будет выгоднее.

А пока что украинские водители нередко ездят по разбитым дорогам и часто из-за ям повреждают автомобили. Юристы говорят, что добиться компенсации от чиновников – реально. Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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